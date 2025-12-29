Hazir Mahmutović ostaje u pritvoru: Ljudima tražio novac da ih zaposli u FUP-u

Pritvor mu je bio predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti krivično djele.

Mahmutović se sumnjiči da je tokom ove godine od više osoba tražio novac, uvjeravajući ih da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije pozivajući se na ministra Ramu Isaka i tvrdeći da je uticajan u političkoj partiji “Snaga naroda“. Tužilaštvo KS ga sumnjiči da je od više kandidata uzeo najmanje oko 3.000 KM. Dalje će se istragom utvrditi da li je taj iznos veći.