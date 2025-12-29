Hazir Mahmutović ostaje u pritvoru: Ljudima tražio novac da ih zaposli u FUP-u

Haziru Mahmutoviću, Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor, čime je prihavtio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Mahmutović se sumnjiči za krivično djelo prevara.
PREVARA
Pritvor mu je bio predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti djelo
Hazir Mahmutović. Facebook
Haziru Mahmutoviću, Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor, čime je prihavtio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Mahmutović se sumnjiči za krivično djelo prevara.
Podsjetimo, postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo ranije je predložio Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Haziru Mahmutoviću zbog produženog krivičnog djela prevara.
Pritvor mu je bio predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti krivično djele.
Mahmutović se sumnjiči da je tokom ove godine od više osoba tražio novac, uvjeravajući ih da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije pozivajući se na ministra Ramu Isaka i tvrdeći da je uticajan u političkoj partiji “Snaga naroda“. Tužilaštvo KS ga sumnjiči da je od više kandidata uzeo najmanje oko 3.000 KM. Dalje će se istragom utvrditi da li je taj iznos veći.