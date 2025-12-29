Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREVARA

Hazir Mahmutović ostaje u pritvoru: Ljudima tražio novac da ih zaposli u FUP-u

Pritvor mu je bio predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti djelo

Hazir Mahmutović. Facebook

A. O.

29.12.2025

Haziru Mahmutoviću, Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor, čime je prihavtio prijedlog Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Mahmutović se sumnjiči za krivično djelo prevara.

Podsjetimo, postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo ranije je predložio Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Haziru Mahmutoviću zbog produženog krivičnog djela prevara. 

Pritvor mu je bio predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, prikriti dokaze ili ponoviti krivično djele.

Mahmutović se sumnjiči da je tokom ove godine od više osoba tražio novac, uvjeravajući ih da ih može zaposliti u Federalnu upravu policije pozivajući se na ministra Ramu Isaka i tvrdeći da je uticajan u političkoj partiji “Snaga naroda“. Tužilaštvo KS ga sumnjiči da je od više kandidata uzeo najmanje oko 3.000 KM. Dalje će se istragom utvrditi da li je taj iznos veći.

# PREVARA
# HAZIR MAHMUTOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.