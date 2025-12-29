Profesor pravosnažno osuđen na 23 mjeseca zatvora za spolnu zloupotrebu učenice: Dobio zabranu rada s djecom

Bivši profesor Srednjoškolskog centra u Skender Vakufu, Zoran Mitrović (57), pravosnažno je osuđen na kaznu od godinu i 11 mjeseci zatvora zbog četiri krivična djela spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina.

Okružni sud u Banjoj Luci odbio je žalbe tužilaštva i odbrane optuženog kao neosnovane, potvrdivši presudu Osnovnog suda u Kotor Varoši od 17. januara 2025. godine.

Osim zatvorske kazne, izrečena mu je i mjera sigurnosti – zabrana potpunog vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti profesora pri čijem obavljanju se ostvaruje neposredan kontakt s djecom. Obavezan je i da plati troškove krivičnog postupka.

Prema ranijim informacijama iz istrage, žrtva je 16-godišnja učenica, a Mitrović je uhapšen sredinom septembra 2023. godine, nakon što je djevojčica slučaj prijavila policiji. O svemu je navodno postojao i video-snimak koji je tajno napravljen, a na kojem se vidi kako Mitrović prilazi djevojčici u učionici, grli je i ljubi.