Tužilaštvo KS iznijelo zabrinjavajuće podatke: Evo koliko je u ovoj godini zaplijenjeno droge

Izdvajaju se akcije: „Avenija“, „K.M.“, „Rio“, „E.Đ“, „ATA“, „MAUI“, i druge.

Policijski službenici Federalne uprave policije, Sektora kriminalističke policije i Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droga također su pod nadzorom Tužilaštva KS realizirali više akcija zaplijene opojne droge.

Poređenjem sa prethodnim godinama evidentan je značajan rast zapljena opojnih droga:

41 litar amfetaminskog ulja, iz kojeg se može proizvesti najmanje 120 kg amfetamina

U navedenom periodu zaplijenjeno je:

Po nalogu i pod nadzorom tužilaca Tužilaštva Kantona Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su tokom 2025. godine realizirali više operativnih akcija u okviru kojih je zaplijenjeno 208 kilograma opojnih droga, kao i oprema za proizvodnju i distribuciju narkotika.

Tužioci ove pravosudne institucije podigli su 273 optužnice za trgovinu i posjed droge.

Ukupna procijenjena novčana vrijednost zaplijenjene droge i prateće opreme iznosi više od 3.000.000 KM.

Posljednju prvostepenu presudu po optužnici Tužilaštva KS izrekao je Općinski sud u Sarajevu: Otac i sin osuđeni su na po pet godina zatvora zbog trgovine heroinom u Sarajevu.

Ostvareni rezultati potvrđuju intenzivirane aktivnosti Tužilaštva KS , Uprave policije MUP-a KS i Federalne uprave policije u borbi protiv neovlaštene proizvodnje i trgovine opojnim drogama.