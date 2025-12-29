Tužilaštvo KS iznijelo zabrinjavajuće podatke: Evo koliko je u ovoj godini zaplijenjeno droge

Po nalogu i pod nadzorom tužilaca Tužilaštva Kantona Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su tokom 2025. godine realizirali više operativnih akcija u okviru kojih je zaplijenjeno 208 kilograma opojnih droga, kao i oprema za proizvodnju i distribuciju narkotika.
U navedenom periodu zaplijenjeno je:
164 kg marihuane
19,2 kg amfetamina (Speed)
3,9 kg kokaina
1,6 kg heroina
13,2 kg MDMA (ekstazi – rinfuza)
1.912 tableta MDMA (ekstazi)
5,7 kg čistog metamfetamina
41 litar amfetaminskog ulja, iz kojeg se može proizvesti najmanje 120 kg amfetamina
1.309 stabljika Cannabis sative, pronađenih u četiri kompletne indoor laboratorije
108 pakovanja hašiša
veća količina prateće opreme
Poređenjem sa prethodnim godinama evidentan je značajan rast zapljena opojnih droga:
2022 godina - 18 kg opojnih droga
2023 godina - 38 kg opojnih droga
2024 godina - 38 kg opojnih droga
2025 godina - 208 kg opojnih droga
Policijski službenici Federalne uprave policije, Sektora kriminalističke policije i Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droga također su pod nadzorom Tužilaštva KS realizirali više akcija zaplijene opojne droge.
Izdvajaju se akcije: „Avenija“, „K.M.“, „Rio“, „E.Đ“, „ATA“, „MAUI“, i druge.
Tom prilikom oduzeto je oko 30 kilograma droge.
Zapljene FUP-a – pregled:
Amfetamin – 12.300,754 grama (12,3 kg)
Cannabis stabljike – 30 komada
Cannabis sjeme – 392 komada
Cannabis – 14.434,723 grama (14,5 kg)
Kokain – 1.616,977 grama (1,6 kg)
Ekstazi – 0,839 kg
Metadon – 4 komada
Heptanon (blister) – 6 komada
Sulfatna kiselina – 800 ml
Metanol – 700 ml
Amonijak – 750 ml
Zapljene FUP-a po godinama:
2022. godina – 8 kg opojnih droga
2023. godina – 7 kg opojnih droga
2024. godina – 74 kg opojnih droga
2025. godina – 30 kg opojnih droga.