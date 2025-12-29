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REALIZIRANE AKCIJE

Tužilaštvo KS iznijelo zabrinjavajuće podatke: Evo koliko je u ovoj godini zaplijenjeno droge

Tužioci ove pravosudne institucije podigli su 273 optužnice za trgovinu i posjed droge

Zaplijenjena droga. MUP KS

A. O.

29.12.2025

Po nalogu i pod nadzorom tužilaca Tužilaštva Kantona Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a KS su tokom 2025. godine realizirali više operativnih akcija u okviru kojih je zaplijenjeno 208 kilograma opojnih droga, kao i oprema za proizvodnju i distribuciju narkotika.

U navedenom periodu zaplijenjeno je:

164 kg marihuane

19,2 kg amfetamina (Speed)

3,9 kg kokaina

1,6 kg heroina

13,2 kg MDMA (ekstazi – rinfuza)

1.912 tableta MDMA (ekstazi)

5,7 kg čistog metamfetamina

41 litar amfetaminskog ulja, iz kojeg se može proizvesti najmanje 120 kg amfetamina

1.309 stabljika Cannabis sative, pronađenih u četiri kompletne indoor laboratorije

108 pakovanja hašiša

veća količina prateće opreme

Poređenjem sa prethodnim godinama evidentan je značajan rast zapljena opojnih droga:

2022 godina - 18 kg opojnih droga

2023 godina - 38 kg opojnih droga

2024 godina - 38 kg opojnih droga

2025 godina - 208 kg opojnih droga

Policijski službenici Federalne uprave policije, Sektora kriminalističke policije i Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe droga također su pod nadzorom Tužilaštva KS realizirali više akcija zaplijene opojne droge.

Izdvajaju se akcije: „Avenija“, „K.M.“, „Rio“, „E.Đ“, „ATA“, „MAUI“, i druge.

Tom prilikom oduzeto je oko 30 kilograma droge.

Zapljene FUP-a – pregled:

Amfetamin – 12.300,754 grama (12,3 kg)

Cannabis stabljike – 30 komada

Cannabis sjeme – 392 komada

Cannabis – 14.434,723 grama (14,5 kg)

Kokain – 1.616,977 grama (1,6 kg)

Ekstazi – 0,839 kg

Metadon – 4 komada

Heptanon (blister) – 6 komada

Sulfatna kiselina – 800 ml

Metanol – 700 ml

Amonijak – 750 ml

Zapljene FUP-a po godinama:

2022. godina – 8 kg opojnih droga

2023. godina – 7 kg opojnih droga

2024. godina – 74 kg opojnih droga

2025. godina – 30 kg opojnih droga.

Ukupna procijenjena novčana vrijednost zaplijenjene droge i prateće opreme iznosi više od 3.000.000 KM.

Tužioci ove pravosudne institucije podigli su 273 optužnice za trgovinu i posjed droge.

Posljednju prvostepenu presudu po optužnici Tužilaštva KS izrekao je Općinski sud u Sarajevu: Otac i sin osuđeni su na po pet godina zatvora zbog trgovine heroinom u Sarajevu.

Ostvareni rezultati potvrđuju intenzivirane aktivnosti Tužilaštva KS , Uprave policije MUP-a KS i Federalne uprave policije u borbi protiv neovlaštene proizvodnje i trgovine opojnim drogama.

# DROGA
# KANTONALNO TUŽILAŠTVO KS
# STATISTIKA
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