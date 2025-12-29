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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Buknuo požar u kući: Izgorjelo potkrovlje i krov, djeca spašena preko balkona

Obavljen je uviđaj u prisustvu ppz.inspektora, potvrdila nam je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Amila Ovčina

29.12.2025

Veliki požar buknuo je u kući tokom noći u Vražićima, na području općine Čelić, saznaje „Avaz“.

Kako nam je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o požaru.

- Izgorjelo je potkrovlje i krov. Obavljen je uviđaj u prisustvu ppz.inspektora – potvrdila nam je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Kako nezvanično saznaje „Avaz“, dvoje djece bilo je na spratu, a muž i žena su bili u prizemlju kuće. Djeca su spašena tako što su evakuisana preko balkona.

Kako saznajemo, požar je izbio oko 1 sat poslije ponoći. 

# POŽAR
# MUP TK
# KUĆA
# OPĆINA ČELIĆ
# VRAŽIĆI
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