Buknuo požar u kući: Izgorjelo potkrovlje i krov, djeca spašena preko balkona

Veliki požar buknuo je u kući tokom noći u Vražićima, na području općine Čelić, saznaje „Avaz“.

Kako nam je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, imali su zaprimljenu prijavu o požaru.

- Izgorjelo je potkrovlje i krov. Obavljen je uviđaj u prisustvu ppz.inspektora – potvrdila nam je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Kako nezvanično saznaje „Avaz“, dvoje djece bilo je na spratu, a muž i žena su bili u prizemlju kuće. Djeca su spašena tako što su evakuisana preko balkona.

Kako saznajemo, požar je izbio oko 1 sat poslije ponoći.