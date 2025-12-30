Vukosav Bašić podstrekavao policajca da neistinito evidentira pasoš sa krivotvorenim identitetom

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Vukoslava Bašića zvanog “Vule”, rođenog 1992. godine u Trebinju, državljanina BiH.

Optuženi se tereti da je, tokom mjeseca oktobra 2020. godine, podstrekavao službenu osobu u institucijama BiH, policajca koji je obavljao poslove policijskog službenika Granične policije BiH, da neistinito evidentira pasoš sa krivotvorenim identitetom, koji je koristila osoba iz struktura organizovanog kriminala, kao navodni ulazak u Bosnu i Hercegovinu, iako je znao da ovo lice neće ući u BiH. Nakon toga mu je optuženi predao putnu ispravu koja je glasila na ime državljana Makedonije, a koji je koristila osoba iz BiH. Granični policajac obavljajući poslove graničnih provjera, u elektronsku službenu bazu podataka Granične policije BiH unio podatke o navodnom ulasku ovog lica u BiH.

U ovom predmetu korišteni su dokazi iz aplikacije ANOM. Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 1. KZ-a BiH, u vezi sa članom 30. (podstrekavanje) istog Zakona, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.