Velika tragedija: Jednogodišnje dijete stradalo u požaru, troje djece u bolnici

Centar Prizrena jutros je potresla teška tragedija. U požaru koji je izbio u porodičnoj kući život je izgubilo jednogodišnje dijete, dok je troje djece sa povredama hitno prebačeno u bolnicu.

Prema informacijama policije u Prizrenu, dojava o požaru primljena je oko 10 sati, prenosi Telegraf.rs. Vatrogasne jedinice i medicinske ekipe stigle su na teren u rekordnom roku, ali uprkos naporima spasilaca, za najmlađeg člana porodice nije bilo spasa. Preliminarni rezultati istrage ukazuju na to da je uzrok smrti gušenje uzrokovano udisanjem gustog dima.

Iz zapaljenog objekta uspješno je evakuisano troje druge djece. Oni su odmah prevezeni u bolnicu. Prema prvim informacijama iz bolnice, deca su pod stalnim nadzorom stručnog osoblja.

Intervencijom vatrogasaca spriječeno je širenje vatre na okolne objekte u gusto naseljenom dijelu centra grada. Požar je lokalizovan i u potpunosti ugašen, ali su ekipe ostale na terenu radi osiguranja lokacije.

- Naše jedinice su odmah reagovale, ali nažalost, izgubljen je jedan ljudski život. Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije - kažu iz policije.

Istraga je u toku.