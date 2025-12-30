Ljubuški: Muškarac prevozio čak 56 kilograma ilegalnog duhana

Pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine otkrili su 29. decembra nezakonit promet 56 kilograma rezanog duhana bez akciznih markica na području općine Ljubuški.

Kako je saopćeno, službenici Jedinice Granične policije BiH Doljani ilegalni duhan pronašli su u mjestu Veljaci tokom kontrole teretnog motornog vozila marke Opel, s registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. Prilikom pregleda vozila, u gepeku je otkriveno pet vreća s rezanim duhanom.

Vozilom je upravljao 27-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine inicijala M. C. (1998), koji je, prema nalogu dežurnog tužioca Tužilaštva BiH, zajedno s oduzetim duhanom predat službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH na daljnje postupanje.

Iz Granične policije BiH poručili su da ostaju posvećeni borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala i krijumčarenja, uključujući ilegalnu trgovinu robom, duhanom i duhanskim proizvodima.

Također su naglasili da će i dalje provoditi zakonom propisane mjere i aktivnosti te unapređivati saradnju s drugim policijskim agencijama, nadležnim institucijama i susjednim državama, s ciljem jačanja sigurnosti državne granice.