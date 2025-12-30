Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CRNA GORA

Muškarac pronađen mrtav kod seoske crkve na parkingu, sumnja se na ubistvo

Policija je na licu mjesta i utvrđuje okolnosti pod kojima je nastupila smrt

Policija na terenu. Screenshot(Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

30.12.2025

Budvanin S. M. pronađen je mrtav na parkingu, u blizini seoske crkve u mjestu Markovići iznad Budve.

Prema istim informacijama, policija je na licu mjesta i utvrđuje okolnosti pod kojima je nastupila smrt, prenose Vijesti. Jedan od izvora iz bezbjednosnog sektora kazao je da sumnjaju da je Budvanin ubijen, ali da će to biti utvrđeno istragom.

Iz Uprave policije je zvanično saopšteno da je budvanskim policajcima prijavljeno da je u selu Markovići pronađeno beživotno tijelo osobe koja je identifikovana kao S. M. iz Budve.

- Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt ovog lica. U toku su uviđajne mjere i radnje, a po prikupljanju više informacija javnost će biti obaviještena - piše u saopštenju.

# UBISTVO
# BUDVA
# CRNA GORA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.