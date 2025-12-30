Muškarac pronađen mrtav kod seoske crkve na parkingu, sumnja se na ubistvo

Budvanin S. M. pronađen je mrtav na parkingu, u blizini seoske crkve u mjestu Markovići iznad Budve.

Prema istim informacijama, policija je na licu mjesta i utvrđuje okolnosti pod kojima je nastupila smrt, prenose Vijesti. Jedan od izvora iz bezbjednosnog sektora kazao je da sumnjaju da je Budvanin ubijen, ali da će to biti utvrđeno istragom.

Iz Uprave policije je zvanično saopšteno da je budvanskim policajcima prijavljeno da je u selu Markovići pronađeno beživotno tijelo osobe koja je identifikovana kao S. M. iz Budve.

- Službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici preduzimaju sve zakonom propisane mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je nastupila smrt ovog lica. U toku su uviđajne mjere i radnje, a po prikupljanju više informacija javnost će biti obaviještena - piše u saopštenju.