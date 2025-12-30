Teška nesreća kod Prnjavora: Automobil sletio s ceste, poginuo vozač

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Drenova kod Prnjavora, život je izgubio vozač D.C., čije je vozilo sletjelo s kolovoza.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj na mjestu nesreće, koja se dogodila danas u 16 sati na dijelu regionalnog puta R1-2103 Prnjavor – Čelinac.

- U nesreći je učestvovalo putničko vozilo marke Peugeot kojim je upravljala osoba D.C. iz Prnjavora, koja je smrtno stradala - saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.