Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MJESTO DRENOVA

Teška nesreća kod Prnjavora: Automobil sletio s ceste, poginuo vozač

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj na mjestu nesreće

MUP RS. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

30.12.2025

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Drenova kod Prnjavora, život je izgubio vozač D.C., čije je vozilo sletjelo s kolovoza.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor izvršili su uviđaj na mjestu nesreće, koja se dogodila danas u 16 sati na dijelu regionalnog puta R1-2103 Prnjavor – Čelinac.

- U nesreći je učestvovalo putničko vozilo marke Peugeot kojim je upravljala osoba D.C. iz Prnjavora, koja je smrtno stradala - saopšteno je iz Policijske uprave Banja Luka.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

# PRNJAVOR
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.