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"AVAZ" SAZNAJE

Drama u Sarajevu: Nepoznata osoba pucala, policija traga za njom

U sarajevskoj općini Novi Grad večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja

MUP KS: Policija traga za počiniocem. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

30.12.2025

U sarajevskoj općini Novi Grad večeras je došlo do upotrebe vatrenog oružja, saznaje "Avaz".

- U 20.20 sati, PU Novi Grad prijavljena je upotreba vatrenog oružja od strane nepoznate osobe u ulici Adema Buće. Povrijeđenih osoba nije bilo. Obaviješten je dežurni tužilac KTKS koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opće opasnosti. Policijski službenici rade na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja - potvrdila je za "Avaz" portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Policija nastavlja rad na identifikaciji osobe koja je pucala, kao i na utvrđivanju svih detalja vezanih za ovaj slučaj.

# PUCNJAVA
# OPĆINA NOVI GRAD
# SARAJEVO
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