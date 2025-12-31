U Sarajevu uhapšen bivši policajac iz Srbije, za kojim je bila raspisana potraga: Pronađeno više od 2 kg heroina i kokaina

Službenici Federalne uprave policije jučer su na području Kantona Sarajevo pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i po Naredbi Općinskog suda u Sarajevu, realizovali akciju kodnog imena „VRANDUK“, tom prilikom su slobode lišili osobu inicijala D.L. (1980) državljanin Republike Srbije (bivši policajac), za kojim je ova država raspisala nacionalnu potragu zbog krivičnih djela „Zloupotreba položaja i ovlaštenja“ i „Primanje mita“, gdje je osuđen na kaznu zatvora od 3 godine.

Navedeno lice se sumnjiči za počinjenje krivičnih djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. i „Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija“ iz člana 373 Krivičnog zakona Federacije BiH.

Prilikom relizacije Naredbe izvršen je pretres (osobe i stana), kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 1,5 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin, oko 600 grama materije koja svojim izgledom asocira na kokain, falsifikovani dokumenti Republike Slovačke, vage za precizno vaganje, pribor za pakovanje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Lice lišeno slobode je radi kriminalističke obrade sprovedeno u službene prostorije Federalne uprave policije, te će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat nadležnom Tužilaštvu.