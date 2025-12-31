Uznemirujući slučaj: Otac prijavljen za blud nad djetetom mlađim od 15 godina, prijeti mu 10 godina zatvora

Zbog spolnog iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina te povrede djetetovih prava prijavljen je muškarac koji sa svojom partnericom ima ukupno 11 djece.

Iako više ne žive zajedno, već on boravi u Njemačkoj, žena tvrdi da je bludničio nad njenom kćeri te zanemarivao svog sina koji ima Downov sindrom.

Zbog zaštite djece o ovom slučaju ne zna se više detalja, ali policija je na prijavu odmah reagirala i muškarca prijavila zbog spolnog iskorištavanja djeteta te povrede djetetovih prava. Za ta krivična djela prijeti mu i do deset godina zatvora.

Odlukom suda određen mu je istražni zatvor kako ne bi u nastavku postupka utjecao na svjedoke, prije svih žrtve koje ga zajedno sa suprugom optužuju. Neslužbene informacije govore da par, iako ima brojnu djecu, ima vrlo poremećene odnose, kao i neriješene imovinske probleme, pa će nastavak istrage pokazati jesu li optužbe o bludničenju osnovane.