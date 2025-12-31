Ubice koje su uzdrmale državu: Muškarac zadavio suprugu i dijete, majka ubila kćerku, nožem izbo komšiju

Brutalna ubistva tokom posljednjih godina sve su češća u Bosni i Hercegovini, a najčešće su to bili femicidi. Kobni slučajevi uglavnom su bili zastupljeni na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. U 2025. godini također su se dogodila monstruozna ubistva od kojih se ledi krv u žilama. Izrečene presude

Selimović: Zadavio suprugu i dječaka . Avaz/Facebook Selimović: Zadavio suprugu i dječaka . Avaz/Facebook

Pomahnitali ubica Emir Selimović 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji, na podmukao način, dok su bili na spavanju, zagušenjem, ubio je suprugu Inelu i njihovog maloljetnog sina. Selimović je bio nekoliko dana u bjekstvu. Kada se ovaj stravičan slučaj dogodio u Kalesiji, mještani, ali i cijeli Tuzlanski kanton bili su zgroženi i u strahu, posebno jer se nije znalo gdje je počinilac ovog monstruoznog djela. Monstrum Emir Selimović uhapšen je 17. februara na području Gronje Mravice kod Prnjavora. Ubica je radio sve da mnogi pomisle da je izvršio samoubistvo. Pokušavao je prevariti i policiju i javnost.

On je ostavio automobil i lične stvari na obali jezera Drenova. Tu je ostavljena i prazna flaša solne kiseline, zbog čega se pretraživalo jezero u uvjerenju da je počinio samoubistvo. Ipak, na kraju su mještani uočili Selimovića, koji se krio u šumi, u jednoj vikendici. Sve su prijavili policiji, koja se brzo pojavila na mjestu skrivanja i uhapsila ga. Prvostepenom presudom osuđen je na 45 godina zatvora. Jovica Đermanović (48) iz Banje Luke u septembru je osuđen u banjalučkom Okružnom sudu na jedinstvenu kaznu od sedam i po godina zatvora za ubistvo sugrađanina Save Čolića (37) u kojeg je, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, iz automatske puške ispalio 22 hica. Đermanović je 5. maja ove godine otprilike u 12.15 sati u Banjoj Luci, u ulici Karađorđeva na parkingu ubio Čolića.

Vejsil Halilović (26) koji je usmrtio Ajlu Nuhanović (19) na magistralnom putu M-18 u Živinicama 5. avgusta 2025. godine, oko 3.45 sati, prvostepenom presudom prije nekoliko dana osuđen je na tri godine zatvora.

Nuhanović: Imala 19 godina . Facebook Nuhanović: Imala 19 godina . Facebook

Halilović je bio pijan i nadrogiran. Suđenja u toku Optuženi Ivan Divljan tereti se da je ubio Aleksandra Tomića 13. januara 2025. godine na Palama. Njega je Ivan skinuo nagog i zakopao tijelo u zemlju. Na mjestu događaja pronađeni su brojni dokazi. Suđenje u ovom krivičnom predmetu i dalje traje. Optuženi Ćazim Osmanović tereti se da je usmrtio Brusa Mučištu, 11. aprila 2025. godine u naselju Otes, u Sarajevu.

Sukob između porodica Osmanović i Mučišta nastao je zato što je, kako odbrana Osmanovića tvrdi, Ćazimovu kćerku oteo Brus. Ubistvu je prethodila svađa koja je prerasla u tučnjavu, a učestvovalo je više osoba. Osmanović je Brusovu suprugu Esmu P. (42) sjekirom udario po glavi usljed čega je izgubila svijest. Utvrđeno je da je žena tom prilikom zadobila teške povrede. Esminoj sestri Alisi P. (37) Ćazimov brat Armin Osmanović nanio je teške povrede, udarivši je drvenom palicom u podlakticu. Još jedno brutalno ubistvo dogodilo se ove godine 17. na 18. juni, otprilike u ponoć, u sarajevskom naselju Višnjik kada je Ajna Đukić usmrtila svoju majku Vasku Sotirov Đukić.

Sotirov Đukić: Kćerka je izbola . Facebook Sotirov Đukić: Kćerka je izbola . Facebook

Majci koja se nalazila na ugaonoj garnituri u dnevnom boravku nožem je nanijela više ubodnih rana u predjelu grudnog koša. Kantonalni sud u Sarajevu 9. septembra 2025. godine potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Ajne Đukić zbog krivičnog djela ubistvo. U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila sudu produženje pritvora Ajni Đukić. Za glavni pretres predloženo je saslušanje šest svjedoka, šest vještaka i izvođenje gotovo 50 materijalnih dokaza. Brutalno premlaćivanje sa smrtnim ishodom dogodilo se 21. juna ove godine kada je Ahmed Kastrati pretukao Sašu Vilušića u jednom ugostiteljskom objektu u Tuzli. Vilušić je preminuo 10. jula ove godine, a Kastratiju je određen pritvor zbog krivičnog djela ubistvo. Protiv njega je potvrđena optužnica.

Anis Kalajdžić (33) iz Mostara, 16. novembra 2025. godine u Mostaru ubio je svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić (32) iz Kalesije.

Kalajdžić: Sumnjiči se za ubistvo Jahić . Facebook Kalajdžić: Sumnjiči se za ubistvo Jahić . Facebook

Nesretna žena bježala je s Autobuske stanice i utrčala u ugostiteljski objekt da se spasi od Kalajdžića, ali bilo je kasno. On je sustigao i usmrtio. U Aldinu je pucao iz pištolja. Anisu Kalajdžiću 15. decembra ove godine produžen je pritvor za još dva mjeseca.

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