MUP ZDK: Požar u garaži u Zavidovićima te 10 saobraćajnih nezgoda zabilježeno u novogodišnjoj noći

U novogodišnjoj noći na području Zeničko-dobojskog kantona zabilježen je jedan požar i ukupno 10 saobraćajnih nezgoda, a proslava dočeka Nove godine na otvorenom bila je organizovana samo u Gradu Zenica, potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Požar je, kako ističe, oko 1.35 sati izbio u garaži zgrade u ulici Prvomajska u Gradu Zavidovići.

- Tom je prilikom gorilo putničko motorno vozilo "Lada", a vatrogasci su brzo lokalizivali požar. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac ZDK-a, a jutros je počeo i uviđaj, koji obavljaju pripadnici Policijske stanice Zavidovići.

U 10 saobraćajnih nezgoda, samo su u jednoj dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede te su prevezene u Kantonalnu bolnicu Zenica.

Povrede su zadobila dva lica iz saobraćajne nezgode koja se sinoć, oko 17.50 sati, dogodila u mjestu Kosova kod Maglaja - ističe dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.