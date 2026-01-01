Vozač u novogodišnjoj noći udario djevojčicu (15) i pobjegao

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u novogodišnjoj noći u Slavonskom Brodu, kada je nepoznati vozač automobilom udario petnaestogodišnju djevojčicu, a potom pobjegao s mjesta nesreće. Nesreća se dogodila sinoć oko 21 sat u blizini raskrižja Štamparove i Zrinske ulice. Djevojčica je s teškim povredama prevezena u bolnicu, prenosi SB Online.

Nakon što je udario djevojčicu, vozač se nije zaustavio da joj pruži pomoć, već je nastavio vožnju.

Prema izjavama svjedoka, teško povrijeđena djevojčica ostala je ležati na cesti u ozbiljnom stanju. Prvu pomoć pružio joj je liječnik iz Slavonskog Broda koji se slučajno zatekao na mjestu nesreće.

Nedugo zatim stigla je ekipa hitne medicinske pomoći koja je djevojčicu prevezla u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu. Težina njenih povreda zasad nije službeno potvrđena.

Policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu za vozačem i vozilom. Kako se doznaje, postoji velika vjerovatnoća da će počinitelj uskoro biti identifikovan, budući da se u tom dijelu grada nalazi veliki broj nadzornih kamera na privatnim i javnim objektima koje su, prema svemu sudeći, zabilježile događaj.