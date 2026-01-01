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LANČANI SUDAR

Teška nesreća u Prijedoru: Četvoro povrijeđenih u sudaru četiri automobila

Povrijeđenima je ukazana medicinska pomoć, a uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici

Teška nesreća u Prijedoru - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
M. Až.

1.1.2026

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila posljednjeg dana 2025. godine na magistralnom putu Prijedor–Banja Luka povrijeđene su četiri osobe, dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Prijedor, nesreća se dogodila 31. decembra oko 19.40 sati u mjestu Srednji Jakupovići, a u sudaru su učestvovala četiri putnička automobila.

- U saobraćajnoj nesreći učestvovali su Honda, kojom je upravljalo lice D. V. iz Prijedora, Passat, kojim je upravljalo lice M. M. iz Prijedora, Mercedes, kojim je upravljalo lice Ž. M. iz Prijedora, te Peugeot, kojim je upravljalo lice N. Đ., državljanin Srbije. Tom prilikom lake tjelesne povrede zadobili su D. V. iz Prijedora, vozač Honde, Ž. M. iz Prijedora, suvozač u Passatu, Ž. M. iz Prijedora, vozač Mercedesa, kao i A. M. iz Prijedora, suvozač u Mercedesu - potvrdila je portparolka Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević.

Povrijeđenima je ukazana medicinska pomoć, a uviđaj na mjestu nesreće obavili su policijski službenici, nakon čega je saobraćaj normaliziran.

# PRIJEDOR
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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