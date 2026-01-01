Nemirna novogodišnja noć u RS: Četiri krivična djela, 14 sudara, tučnjave, dojave o bombi, jedno lice poginulo

Novogodišnja noć u RS-u protekla je izuzetno burno, uz više krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira te veći broj saobraćajnih nesreća, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a.

Kako je saopćeno, evidentirana su četiri krivična djela, osam slučajeva narušavanja javnog reda i mira te 14 saobraćajnih udesa, od kojih je jedan imao smrtni ishod.

Jedna osoba izgubila je život kada je vozač inicijala B. V. stradao nakon što je automobil marke "Citroen" sletio s magistralnog puta Derventa–Doboj. Saobraćajna nesreća dogodila se u 3.25 sati u mjestu Živinice, na području Dervente.

Tokom noći policija je u Banja Luci uhapsila tri osobe osumnjičene da su, nakon verbalne rasprave, fizički napale jednu osobu i nanijele joj povrede glave. Povrijeđena osoba zbrinuta je u Službi hitne medicinske pomoći.

Banjalučka policija postupala je i po drugoj prijavi, prema kojoj je više nepoznatih osoba fizički napalo dvije osobe. Povrijeđeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje im je ukazana medicinska pomoć.

Policijski službenici nastavljaju rad na identifikaciji i pronalasku počinilaca ovih napada.

Dodatnu uznemirenost izazvala je i dojava o bombi u Foči. Policijskoj stanici Foča nepoznata osoba je sinoć u 23.25 sati telefonom prijavila da je u jednoj diskoteci postavljena eksplozivna naprava.

Nakon obavljenog protivdiverzionog pregleda utvrđeno je da je riječ o lažnoj dojavi.