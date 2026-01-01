Muškarac satima zlostavljao djevojku u stanu za Novu godinu: Udarao joj glavu o zid, pojačao muziku da se ne čuje kako jauče

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su muškarca zbog sumnje da je tokom novogodišnje noći brutalno zlostavljao i mučio svoju partnerku. Prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa iz istrage, nasilnik je koristio buku novogodišnje proslave kako bi prikrio vapaje žrtve.

Tortura je trajala tokom cijele noći, a napadač je iskazao ekstremnu surovost. On se tereti da je djevojku besomučno šamarao, čupao za kosu, a u naletima bijesa joj je više puta udarao glavom o zid.

Stravično nasilje okončano je tek intervencijom policije u Surčinu, koja je odmah po prijavi izašla na teren i zatekla jeziv prizor. Povrijeđena djevojka je hitno transportovana u zdravstvenu ustanovu, gdje su joj konstatovane povrede glave i brojne podlive po tijelu. Prema informacijama iz bolnice, ona se nalazi pod stalnim nadzorom ljekara zbog pretrpljene traume i ozbiljnosti povreda.

Policija je osumnjičenog odmah uhapsila i odredila mu zadržavanje do 48 sati.

– Osumnjičeni se tereti za krivično djelo zlostavljanje i mučenje. S obzirom na to da je maltretiranje trajalo u kontinuitetu tokom praznične noći, tužilaštvo će zahtijevati najoštrije mjere – navodi izvor blizak istrazi.