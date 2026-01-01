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BIZARNO

Nevjerovatan slučaj u BiH: Ovi ljudi nemaju nikakve granice, ukrali figuru Djeda mraza s benzinske pumpe

Cijeli incident zabilježen je sistemom video nadzora koji pokriva prostor pumpe

Krađa na Kupresu. Screenshot

S. S.

1.1.2026

S benzinske pumpe u Kupresu stiže vijest o neobičnoj krađi koja se dogodila 30. decembra, oko dva sata nakon ponoći. 

Nepoznati počinioci su, pod okriljem mraka, ukrali veliku figuru Djeda Mraza koja je krasila prostor pumpe i bila dio prazničnog dekora.

Vlasnici objekta su ogorčeni ovim činom te su odlučili javno zatražiti pomoć. Mole sve građane koji su se u to vrijeme kretali u blizini ili imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da pomognu u potrazi kako bi se figura vratila na svoje mjesto.

Cijeli incident zabilježen je sistemom video nadzora koji pokriva prostor pumpe. Snimak s nadzorne kamere prikazuje kombi i osobe koje su se kretale u to vrijeme na lokaciji, što bi mogli biti ključni tragovi za identifikaciju počinilaca.

Vlasnici ističu da su snimci već izuzeti i da će biti predati nadležnim organima. Nadaju se da će prepoznatljivi detalji na vozilu pomoći policiji da brzo rasvijetli ovu neobičnu krađu koja je uznemirila lokalnu zajednicu pred same praznike.

# KRAĐA
# KUPRES
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