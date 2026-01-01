Nevjerovatan slučaj u BiH: Ovi ljudi nemaju nikakve granice, ukrali figuru Djeda mraza s benzinske pumpe

S benzinske pumpe u Kupresu stiže vijest o neobičnoj krađi koja se dogodila 30. decembra, oko dva sata nakon ponoći.

Nepoznati počinioci su, pod okriljem mraka, ukrali veliku figuru Djeda Mraza koja je krasila prostor pumpe i bila dio prazničnog dekora.

Vlasnici objekta su ogorčeni ovim činom te su odlučili javno zatražiti pomoć. Mole sve građane koji su se u to vrijeme kretali u blizini ili imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da pomognu u potrazi kako bi se figura vratila na svoje mjesto.