Nesreća u Austriji: Muškarac iz BiH pijan sjeo za volan, pa mu vozilo završilo na krovu

Policija Tirola saopšćila je da je u posljednjim satima sad već stare godine u Tirolu zabilježeno više saobraćajnih nezgoda koje su izazvali vozači pod uticajem alkohola.

Jedan od njih je i 44-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine koji je upravljao je automobilom u Fernpasštrase. Međutim, iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolovoza i naletio na postavljenu zaštitnu ogradu.

Zbog siline udara vozilo se podiglo i prevrnulo na krov, pri čemu je nastala znatna materijalna šteta. U policijskom zapisniku stoji da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, ali je prošao bez povreda.

Njemu je vozačka dozvola oduzeta na licu mjesta. Automobil je skoro uništen, prenose Nezavisne novine.