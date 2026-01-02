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TIROL

Nesreća u Austriji: Muškarac iz BiH pijan sjeo za volan, pa mu vozilo završilo na krovu

Iz neutvrđenih razloga sletio je s kolovoza i naletio na postavljenu zaštitnu ograd

Saobraćajna nesreća. feuerwehr-lermoos.at

S. S.

2.1.2026

Policija Tirola saopšćila je da je u posljednjim satima sad već stare godine u Tirolu zabilježeno više saobraćajnih nezgoda koje su izazvali vozači pod uticajem alkohola.

Jedan od njih je i 44-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine koji je upravljao je automobilom u Fernpasštrase. Međutim, iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolovoza i naletio na postavljenu zaštitnu ogradu.

Zbog siline udara vozilo se podiglo i prevrnulo na krov, pri čemu je nastala znatna materijalna šteta. U policijskom zapisniku stoji da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, ali je prošao bez povreda.

Njemu je vozačka dozvola oduzeta na licu mjesta. Automobil je skoro uništen, prenose Nezavisne novine.

# TIROL
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# AUSTRIJA
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