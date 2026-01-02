Jedanaestogodišnji dječak ranjen kod Barajeva: Policija traga za počiniocem

Jedanaestogodišnji dječak primljen je sinoć u bolnicu sa prostrijelnom ranom na ruci, nakon incidenta koji se dogodio u okolini Barajeva u Srbiji pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima.

Prema nezvaničnim informacijama, dijete se u trenutku povrijeđivanja nalazilo u naselju gdje je vozilo bicikl.

Dječak je policiji i medicinskom osoblju ispričao da je u jednom trenutku osjetio iznenadan bol, opisavši ga kao “ubod” u predjelu ruke.

Nakon što je primjetio krvarenje, dječak je pozvao roditelje, koji su ga odmah prevezli na ukazivanje ljekarske pomoći.

Iako se u prvi mah nije znalo šta je uzrok povrede, prve indicije iz istrage ukazuju na to da je dječak, najvjerovatnije, pogođen dijabolom iz vazdušne puške. Policija trenutno intenzivno radi na provjeri dječakove izjave i prikupljanju dokaza na terenu kako bi se utvrdilo odakle je hitac ispaljen.

- Policija provjerava sve navode i vrši uviđaj na lokaciji koju je dijete označilo. Ispituje se da li je riječ o nesretnom slučaju, dječijoj igri ili namjernom postupku trećeg lica - navodi izvor blizak istrazi.

Prema posljednjim informacijama iz medicinske ustanove, dječak je stabilno.

Istraga je u toku, a policija apeluje na građane koji imaju bilo kakve informacije o ovom događaju da se jave nadležnim organima.