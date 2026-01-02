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UVIĐAJ U TOKU

Tijelo muškarca pronađeno u vozilu na Palama

Beživotno tijelo muškarca pronađeno je jutros u parkiranom automobilu "Suzuki" na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, u opštini Pale

MUP RS: Uviđaj u toku. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

2.1.2026

Beživotno tijelo muškarca pronađeno je jutros u parkiranom automobilu "Suzuki" na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, u opštini Pale.

U PU Istočno Sarajevo navode da je u toku uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija.

- Policijskoj upravi jutros je u 9.05 časova prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga - Jahorina, opština Pale nalazi putnički automobil u kojem je beživotno tijelo. Policijski službenici u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo vrše uviđaj - saopštila je PU Istočno Sarajevo.

# JAHORINA
# PALE
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