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TUŽNA VIJEST

Tuga u Bihaću: Nakon teške saobraćajne nesreće preminuo mladić Adem

Vijest o njegovoj smrti potresla je brojne građane Bihaća

Adem Jušić. Društvene mreže/Crna hronika

M. Až.

2.1.2026

Bihać je jutros zavijen u crno nakon što je potvrđeno da je preminuo mladi Adem Jušić iz Bihaća, koji je zadobio teške povrede u saobraćajnoj nesreći dan ranije kod Bakšaiškog mosta.

Do nesreće je, prema dostupnim informacijama, došlo kada su učestvovala dva putnička vozila marke Volkswagen Golf. Na vozilima je nastala veća materijalna šteta, a hitne službe i policija odmah su izašle na teren, prenosi Crna-Hronika.

Mladić je nakon nesreće zbrinut u zdravstvenoj ustanovi, ali uprkos naporima ljekarskih timova, jutros je potvrđeno da je preminuo od zadobijenih povreda.

Vijest o njegovoj smrti potresla je brojne građane Bihaća, posebno jer je Adem, prema riječima sugrađana, bio poznat kao human i angažovan mladić koji je volontirao tokom poplava i pomagao unesrećenim porodicama. Građani se putem društvenih mreža opraštaju od njega porukama tuge i podrške porodici.

Policija nastavlja s prikupljanjem informacija o okolnostima nesreće, a više detalja bit će poznato nakon okončanja uviđaja i zvaničnog izvještaja.

# BIHAĆ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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