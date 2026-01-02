Na području Pala pronađeno tijelo nestalog mladića iz Tuzle

Miro Kalem, načelnik GSS Jahorina, potvrdio je da je, nažalost, riječ o mladiću iz Tuzle, Seadu Jahiću, za kojim se tragalo od 31. decembra, kada je posljednji put lociran na širem području Jahorina–Trebević, prenosi Faktor.

Na putnoj komunikaciji Trijanga – Јahorina u općini Pale pronađen je automobil marke Suzuki, u kojem se nalazilo beživotno tijelo muškarca.

Informaciju su potvrdili i iz GSS-a Istočni Stari Grad.

Kalem je, nakon informacije o nestanku mladića i registarskim tablicama vozila u kojem je bio, kontaktirao njegove roditelje te je pokrenuta velika akcija potrage u saradnji sa GSS-om Istočni Stari Grad, Republičkom upravom civilne zaštite, ATV Klubom Pale, ATV Klubom Šumski duh i MUP-om RS-a.

- To je veliko područje pa smo se podijelili. Locirano je vozilo tih registarskih oznaka blizu sela Luke, kod stare crkve. Javljeno je Policijskoj upravi Istočno Sarajevo. Došao je jedan roditelj - dodao je Kalem.