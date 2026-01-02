Ovo je Sead Jahić čije je tijelo pronađeno u automobilu na putu prema Jahorini

Pripadnici GSS-a Jahorina pronašli su na putu Trijanga-Jahorina tijelo muškarca iz Tuzle Seada Jahića (27), koji je nestao posljednjeg dana prošle godine.
Njegovo tijelo je pronađeno u automobilu marke Suzuki Vitara bijele boje.
MUŠKARAC IZ TUZLE
U toku je uviđaj koji obavljaju policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo
Sead Jahić. Facebook
Pripadnici GSS-a Jahorina pronašli su na putu Trijanga-Jahorina tijelo muškarca iz Tuzle Seada Jahića (27), koji je nestao posljednjeg dana prošle godine.
Njegovo tijelo je pronađeno u automobilu marke Suzuki Vitara bijele boje.
Načelnik GSS-a Jahorina Miro Kalem je, nakon informacije o nestanku mladića i registarskim tablicama vozila u kojem je bio, kontaktirao njegove roditelje te je pokrenuta velika akcija potrage u saradnji sa GSS-om Istočni Stari Grad, Republičkom upravom civilne zaštite, ATV Klubom Pale, ATV Klubom Šumski duh i MUP-om RS.
- To je veliko područje pa smo se podijelili. Locirano je vozilo tih registarskih oznaka blizu sela Luke, kod stare crkve. Javljeno je Policijskoj upravi Istočno Sarajevo. Došao je jedan roditelj - dodao je Kalem.
- Policijskoj upravi jutros je otprilike u 9:05 prijavljeno da se na putnoj komunikaciji Trijanga – Јahorina, općina Pale, nalazi putnički automobil u kojem se nalazi beživotno tijelo - saopćeno je iz PU Istočno Sarajevo.
U toku je uviđaj koji obavljaju policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
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