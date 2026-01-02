Potvrđeno da je preminuo državljanin BiH kojeg su talasi odnijeli u more: Lociran 400 metara od ulaza u stari grad

Muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine, smrtno je stradao u petak nakon što ga je val povukao u more dok se fotografirao na stijenama podno dubrovačkih zidina, izvijestili su hrvatski mediji.
Brodovi Lučke kapetanije i pomorske policije već satima pokušavaju izvući tijelo iz mora, no zbog izrazito loših vremenskih uvjeta to zasad nije moguće, javlja HRT.
Spasilačke službe locirale su unesrećenog oko 400 metara ispred zapadnog ulaza u stari grad, i već tada nije pokazivao znakove života.
Na terenu su, uz plovila Lučke kapetanije, i ronioci.
Prema navodima Dubrovačkoga portala, prvi je na mjesto nesreće stigao lokalni brod s barkom, no zbog valova visokih četiri do šest metara i iznimno opasnih uvjeta bio je prisiljen prekinuti učestvovanje u akciji spašavanja.