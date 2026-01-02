Potvrđeno da je preminuo državljanin BiH kojeg su talasi odnijeli u more: Lociran 400 metara od ulaza u stari grad

Muškarac, državljanin Bosne i Hercegovine, smrtno je stradao u petak nakon što ga je val povukao u more dok se fotografirao na stijenama podno dubrovačkih zidina, izvijestili su hrvatski mediji.

Brodovi Lučke kapetanije i pomorske policije već satima pokušavaju izvući tijelo iz mora, no zbog izrazito loših vremenskih uvjeta to zasad nije moguće, javlja HRT.