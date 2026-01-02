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DUBROVNIK

Iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH: Odnijeli ga talasi dok je pravio fotografiju s porodicom

Spasioci su više od tri sata neumorno pokušavali u izuzetno opasnim uslovima

S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

2.1.2026

Nakon više od tri sata zahtjevne akcije, iz mora je izvučeno tijelo državljanina BiH, kojeg su talasi odnijeli dok je pravio fotografiju s porodicom na plaži Buži, ispod gradskih zidina.

Nadležne službe dojavu o nesreći zaprimile su oko podneva, a na teren su odmah upućeni pripadnici Lučke kapetanije, policije i HGSS-a. Akcija je bila izuzetno otežana zbog olujnog juga i valova viših od pet metara.

Lučki kapetan Mato Kekez potvrdio je za Dubrovački dnevnik da je akcija okončana u 13:35 sati, kada su spasioci, nakon više pokušaja, uspjeli izvući tijelo iz mora.

Spasioci su više od tri sata neumorno pokušavali u izuzetno opasnim uslovima. U akciji je učestvovao i Dubrovčanin Dominko Radić, koji je prvi stigao na mjesto nesreće barkom, ali je nakon gotovo dva sata borbe s valovima morao odustati radi vlastite sigurnosti.

Tačne okolnosti ove tragedije bit će utvrđene daljnjom istragom nadležnih službi.

# DUBROVNIK
# BIH
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