Iz mora izvučeno tijelo muškarca iz BiH: Odnijeli ga talasi dok je pravio fotografiju s porodicom

Nakon više od tri sata zahtjevne akcije, iz mora je izvučeno tijelo državljanina BiH, kojeg su talasi odnijeli dok je pravio fotografiju s porodicom na plaži Buži, ispod gradskih zidina.

Nadležne službe dojavu o nesreći zaprimile su oko podneva, a na teren su odmah upućeni pripadnici Lučke kapetanije, policije i HGSS-a. Akcija je bila izuzetno otežana zbog olujnog juga i valova viših od pet metara.