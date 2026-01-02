Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MAGISTRALNI PUT M-17

Novi detalji nesreće u Šijama kod Tešnja: Poginuo motociklista, saobraćaj potpuno obustavljen

O svemu je upoznat dežurni tužilac, a uviđaj vrši PS Tešanj

Saobraćajna nesreća. Čitatelj

Piše: Sedin Spahic

2.1.2026

U saobraćajnoj nesreći koja se desila na magistralnom putu M-17 u mjestu Šije (Tešanj) poginuo je motociklista, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a ZDK. 

- U 16:05 u mjestu Šije, općina Tešanj, desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putničko motorno vozilo marke "Audi", kojim je upravljala osoba inicijala S.R. iz Maglaja i motocikl N.N marke, kojim je upravljalo za sada neutvrđeno N.N. lice, koje je tom prilikom smrtno stradalo - rekli su iz Operativnog centra MUP-a ZDK za portal "Avaza".

Saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen te se odvija alternativnim putnim pravcima (Maglaj-Doboj).

O svemu je upoznat dežurni tužilac, a uviđaj vrši PS Tešanj. 

# MUP ZDK
# ŠIJE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# TEŠANJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.