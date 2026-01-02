Cure novi detalji o smrti djevojke tokom intimnog odnosa: Snimala se za Onlyfans

U centru Beograda 1. januara dogodio se horor, kada se mlađi muškarac M. M. (30) bacio sa prozora devetog sprata nakon što je djevojka M. P. (28) preminula na njegove oči tokom intimnih odnosa.

Kako piše Telegraf.rs saznaje, djevojka je imala otvoren profil na Onlyfans platformi.

Naime, 1. januara, u stanu u Beogradu u Cvijićevoj ulici, Hitna pomoć je zatekla mrtvu M. P. (28), piše Blic. Njen partner, koji je bio u stanu kada su ljekari konstatovali smrt djevojke, skočio je s prozora i izvršio suicid.

Prema nezvaničnim informacijama, na licu mjesta zatečeni su tragovi korištenja droge. M. P. (28), koja je umrla u stanu u Cvijićevoj ulici, je imala profil na sajtu za odrasle Onlyfans-u, na kojem se objavljujući intimni sadržaj zarađuje novac i ona je preminula tokom intimnih odnosa sa M. M.

Njih dvoje su bili sami u stanu za doček Nove godine.