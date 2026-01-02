Komšije o djevojci s Onlyfansa koja je preminula tokom intimnog odnosa: Njen momak je go lupao na vrata, a onda skočio s balkona

U Cvijićevoj ulici u Beogradu juče je pronađeno tijelo M. P. (28) koja se predozirala i preminula u toku intimnog odnosa sa M. M. (30), koji je počinio samoubistvo nakon što je Hitna pomoć konstatovala smrt djevojke, a o drami koju je doživio prvog dana u godini za "Blic" je govorio prvi komšija. Mladić M. M. pozvao je Hitnu pomoć, koja je dolaskom u Cvijićevu ulicu konstatovala smrt M. P., nakon čega je on počinio samoubistvo. Kako je sagovornik “Blica” otkrio, mladić je u jednom trenutku lupao na njegova vrata, a kada mu je otvorio, vidio je golog muškarca koji je neprestano ponavljao samo jedno.

– Negdje oko tri sata popodne čuo sam buku u ulazu, a onda je neko pozvonio. Kada sam otvorio vrata vidio sam potpuno golog muškarca. Bio je izbezumljen, zbunjen i uplašen. Više komšija je izašlo, a on je neprestano ponavljao: “Predozirala se djevojka, otvorite interfon, dolazi Hitna pomoć.” Dok sam pokušavao da ga smirim, govorio je ona mora da bude živa. Ulazio je i izlazio iz stana, pokušavao je da je reanimira više puta – otkriva za “Blic” komšija kojeg samo jedan zid dijeli od stana u kojem se sve odvijalo. Dugogodišnji stanar ove zgrade ispričao je da je u novogodišnjoj noći mislio da u stanu nema nikoga. – U tom stanu se godinama unazad smjenjuju podstanari. Do nedavno su tu bili neki Rusi. Ne poznajem ni nju ni njega, do tada ga nikada nisam vidio. Laž je da je u stanu bilo više ljudi i da je bila žurka. Oni su bili sami u stanu i toliko su bili tihi, da smo mi mislili da je stan prazan i da nema nikoga unutra – otkriva sagovornik “Blica”.