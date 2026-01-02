Komšije o djevojci s Onlyfansa koja je preminula tokom intimnog odnosa: Njen momak je go lupao na vrata, a onda skočio s balkona

U Cvijićevoj ulici u Beogradu juče je pronađeno tijelo M. P. (28) koja se predozirala i preminula u toku intimnog odnosa sa M. M. (30), koji je počinio samoubistvo nakon što je Hitna pomoć konstatovala smrt djevojke, a o drami koju je doživio prvog dana u godini za "Blic" je govorio prvi komšija.
Mladić M. M. pozvao je Hitnu pomoć, koja je dolaskom u Cvijićevu ulicu konstatovala smrt M. P., nakon čega je on počinio samoubistvo. Kako je sagovornik “Blica” otkrio, mladić je u jednom trenutku lupao na njegova vrata, a kada mu je otvorio, vidio je golog muškarca koji je neprestano ponavljao samo jedno.
– Negdje oko tri sata popodne čuo sam buku u ulazu, a onda je neko pozvonio. Kada sam otvorio vrata vidio sam potpuno golog muškarca. Bio je izbezumljen, zbunjen i uplašen. Više komšija je izašlo, a on je neprestano ponavljao: “Predozirala se djevojka, otvorite interfon, dolazi Hitna pomoć.” Dok sam pokušavao da ga smirim, govorio je ona mora da bude živa. Ulazio je i izlazio iz stana, pokušavao je da je reanimira više puta – otkriva za “Blic” komšija kojeg samo jedan zid dijeli od stana u kojem se sve odvijalo.
Dugogodišnji stanar ove zgrade ispričao je da je u novogodišnjoj noći mislio da u stanu nema nikoga.
– U tom stanu se godinama unazad smjenjuju podstanari. Do nedavno su tu bili neki Rusi. Ne poznajem ni nju ni njega, do tada ga nikada nisam vidio. Laž je da je u stanu bilo više ljudi i da je bila žurka. Oni su bili sami u stanu i toliko su bili tihi, da smo mi mislili da je stan prazan i da nema nikoga unutra – otkriva sagovornik “Blica”.
Prema tvrdnjama sagovornika “Blica”, u stanu je bilo ilegalnih supstanci.
– Po podu su bile razbacane stvari, prazne flaše, čaše su bile svuda po stanu. Na stolu je stajala kesica sa bijelim prahom i vidjeli su se tragovi od konzumiranja narkotika, kasnije sam čuo da je to bio kokain. Djevojka je bila potpuno naga na krevetu kada je došla Hitna pomoć – otkriva izvor “Blica”.
Hitna pomoć je po dolasku na licu mjesta pokušala da reanimira djevojku, a onda su proglasili njenu smrt.
– Jedan momak iz Hitne pomoći je bio jako loše zbog cijelog događaja. Na njihove oči je mladić iskočio kroz prozor u djeliću sekunde. Kada je on počinio samoubistvo, svo troje iz ekipe Hitne su munjevitom brzinom sletjeli niz stepenice i spustili se ispred zgrade gdje je njegovo tijelo ležalo na pločniku. Bilo je mnogo krvi, nije mu bilo spasa. Ležao je na stomaku, go. Nakon nekoliko trenutaka, zgrada je bila puna policije, došla su još jedna kola Hitne pomoći – ispričao je komšija za “Blic”.
Dok je doktor proglašavao vrijeme smrti djevojke, mladić je skočio kroz prozor.
– Mladić, koji je stajao u stanu dok su ljekari pokušavali da spasu djevojku, približio se prozoru, a tehničar je instiktivno krenuo ka njemu. Međutim, mladić je u dijeliću sekunde, kada je čuo da je konstatovana smrt nesrećne djevojke, skočio sa prozora iz stana koji se nalazi na 9. spratu, ne dajući nikakvu šansu ljekarima da ga uhvate i spasu – otkrio je sagovornik “Blica“.
Podsjećamo, prema navodima medija iz Srbije preminula djevojka je preminula tokom snimanja intimnih odnosa za Onlyfans.