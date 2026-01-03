Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AKCIJA "PETARDA"

Policija pretresla vozilo: Pronašla i oduzela 7.115 petardi i 30 komada vatrometa

O događaju je upoznat državni tužilac

Pronađene petarde i vatrometi. Press služba

A. O.

3.1.2026

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u nastavku aktivnosti u okviru akcije „Petarda“, kod jednog lica, u ciljanoj kontroli, pronašli i oduzeli 7.115 raznih vrsta petardi i 30 komada vatrometa.

Policijski službenici su, naime, raspolažući operativnim saznanjima da S.F (26) iz Nikšića, radi ilegalne prodaje, posjeduje veću količinu pirotehničkih sredstava, izvršili kontrolu vozila u kojem se, na mjestu vozača, nalazilo ovo lice.

U vozilu je tom prilikom pronađena pomenuta količina petardi i vatrometa, koja je od ovog lica i oduzeta.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se o kvalifikaciji krivičnog djela izjasniti naknadno.

Akciju „Petarda“, usmjerenu na spečavanje nedozvoljene trgovine pirotehničkim sredstvima kao i na zloupotrebu ovih sredstava, Uprava policije sprovodi na nacionalnom nivou, saopećno je iz policije. 

# VATROMET
# NIKŠIĆ
# PETARDE
# PRODAJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.