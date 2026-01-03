Policija pretresla vozilo: Pronašla i oduzela 7.115 petardi i 30 komada vatrometa

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u nastavku aktivnosti u okviru akcije „Petarda“, kod jednog lica, u ciljanoj kontroli, pronašli i oduzeli 7.115 raznih vrsta petardi i 30 komada vatrometa.

Policijski službenici su, naime, raspolažući operativnim saznanjima da S.F (26) iz Nikšića, radi ilegalne prodaje, posjeduje veću količinu pirotehničkih sredstava, izvršili kontrolu vozila u kojem se, na mjestu vozača, nalazilo ovo lice.

U vozilu je tom prilikom pronađena pomenuta količina petardi i vatrometa, koja je od ovog lica i oduzeta.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se o kvalifikaciji krivičnog djela izjasniti naknadno.

Akciju „Petarda“, usmjerenu na spečavanje nedozvoljene trgovine pirotehničkim sredstvima kao i na zloupotrebu ovih sredstava, Uprava policije sprovodi na nacionalnom nivou, saopećno je iz policije.