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PODLEGAO POVREDAMA

Smrt mladog Bišćanina otvorila pitanja o odgovornosti i postupanju institucija

U jednoj od poruka sam pročitao da učesnici nesreće nisu bili pijani niti pod utjecajem bilo kakvih supstanci, naveo je Bosnić

Jušić: Stradao u nesreći. Društvene mreže / Fena

FENA

3.1.2026

Smrt mladog Bišćanina Adema Jušića, koji je podlegao teškim povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći, potresla je javnost u Unsko-sanskom kantonu i izazvala snažne reakcije građana. 

Tim povodom oglasio se i bihaćki influencer Fikret Bosnić, navodeći da mu se u kratkom vremenu javio veliki broj građana, ali i prijatelja stradalog mladića, s pitanjima o okolnostima nesreće i kasnijem postupanju, što je dodatno otvorio raspravu o odgovornosti institucija i funkcioniranju sistema.

Bosnić je istakao da mu se ljudi obraćaju uznemireni i zabrinuti, tražeći pojašnjenja i odgovore, naglašavajući da njegov javni pristup nije usmjeren na optuživanje, već na potrebu da se utvrde činjenice i eventualna odgovornost.

- Dobio sam ogroman broj poruka ljudi koji pitaju šta se zapravo desilo. U jednoj od poruka sam pročitao da učesnici nesreće nisu bili pijani niti pod utjecajem bilo kakvih supstanci - naveo je Bosnić.

Dodao je da ga posebno pogađa činjenica da se, kako tvrdi, u brojnim slučajevima u Bosni i Hercegovini ključna pitanja ostavljaju bez odgovora, te da porodice često godinama tragaju za istinom.

- Imam sina gotovo tih godina i smatram da imam obavezu prema njemu i njegovim vršnjacima da govorim. Prije osam ili devet mjeseci iz Kantonalne bolnice u Bihaću nestao je dječak Alibabić. Također, imam prijatelja koji već tri godine pokušava dokazati smrt supruge i bebe. Ne krivim nikoga unaprijed, ali ako postoji odgovornost ona se mora utvrditi - naručio je Bosnić.

Prema njegovim riječima, javljaju mu se i prijatelji preminulog mladića, tražeći da se pokrene proces koji bi rasvijetlio sve okolnosti ovog slučaja i spriječio da se slične tragedije ponavljaju.

- Volim ovu zemlju koja je lijepa, ali se bojim da je budućnost mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine. Sistem je, nažalost, toliko otrovan da je to za nepovjerovati - zaključio je Bosnić.

Do sada se nadležne institucije nisu zvanično oglasile povodom navoda koji se pojavljuju u javnosti, dok porodica, prijatelji i građani očekuju jasne odgovore, transparentnu istragu i institucionalnu reakciju.

# BIHAĆ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SMRT
# FIKRET BOSNIĆ
# ADEM JUŠIĆ
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