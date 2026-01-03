Smrt mladog Bišćanina otvorila pitanja o odgovornosti i postupanju institucija

Smrt mladog Bišćanina Adema Jušića, koji je podlegao teškim povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći, potresla je javnost u Unsko-sanskom kantonu i izazvala snažne reakcije građana.

Tim povodom oglasio se i bihaćki influencer Fikret Bosnić, navodeći da mu se u kratkom vremenu javio veliki broj građana, ali i prijatelja stradalog mladića, s pitanjima o okolnostima nesreće i kasnijem postupanju, što je dodatno otvorio raspravu o odgovornosti institucija i funkcioniranju sistema.

Bosnić je istakao da mu se ljudi obraćaju uznemireni i zabrinuti, tražeći pojašnjenja i odgovore, naglašavajući da njegov javni pristup nije usmjeren na optuživanje, već na potrebu da se utvrde činjenice i eventualna odgovornost.

- Dobio sam ogroman broj poruka ljudi koji pitaju šta se zapravo desilo. U jednoj od poruka sam pročitao da učesnici nesreće nisu bili pijani niti pod utjecajem bilo kakvih supstanci - naveo je Bosnić.

Dodao je da ga posebno pogađa činjenica da se, kako tvrdi, u brojnim slučajevima u Bosni i Hercegovini ključna pitanja ostavljaju bez odgovora, te da porodice često godinama tragaju za istinom.

- Imam sina gotovo tih godina i smatram da imam obavezu prema njemu i njegovim vršnjacima da govorim. Prije osam ili devet mjeseci iz Kantonalne bolnice u Bihaću nestao je dječak Alibabić. Također, imam prijatelja koji već tri godine pokušava dokazati smrt supruge i bebe. Ne krivim nikoga unaprijed, ali ako postoji odgovornost ona se mora utvrditi - naručio je Bosnić.