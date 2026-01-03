Stravična nesreća u bh. gradu: Automobil sletio s puta, poginula žena

Stravična nesreća dogodila se noćas kada je osoba D.Š. sa područja Dervente poginula u tom gradu prilikom slijetanja vozila sa kolovoza u kojem se nalazila kao saputnik, saopćeno je iz dobojske Policijske uprave.

Tom prilikom vozač automobila Volkswagen čiji su inicijali V.K. iz Dervente zadobio je povrede i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luku.

Policijskoj stanici Derventa saobraćajna nesreća prijavljena je u 3 sata.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Derventa i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.