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VOZAČ POVRIJEĐEN

Stravična nesreća u bh. gradu: Automobil sletio s puta, poginula žena

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Derventa i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj

Policija na terenu. Screenshot

A. O.

3.1.2026

Stravična nesreća dogodila se noćas kada je osoba D.Š. sa područja Dervente poginula u tom gradu prilikom slijetanja vozila sa kolovoza u kojem se nalazila kao saputnik, saopćeno je iz dobojske Policijske uprave.

Tom prilikom vozač automobila Volkswagen čiji su inicijali V.K. iz Dervente zadobio je povrede i prevezen je u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luku.

Policijskoj stanici Derventa saobraćajna nesreća prijavljena je u 3 sata.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Derventa i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

# DERVENTA
# PU DOBOJ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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