Zvijezda Onlyfansa preminula u stanu svojih roditelja tokom intimnog odnosa: Cure detalji o dečku koji je počinio suicid nakon toga

M. P. (28), koja je preminula 1. januara, kako se sumnja od predoziranja narkoticima, bila je u stanu s M. M. (30). On je kasnije počinio samoubistvo, a nekretnina u Cvijićevoj ulici pripada roditeljima stradale djevojke. Kako je saznao Blic, sumnja se da je M. P. preminula zbog predoziranja tokom intimnog odnosa, ali su se u domaćim medijima pojavile brojne spekulacije o smrti djevojke i mladića M. M., koji je skočio sa zgrade u Cvijićevoj ulici. – Koliko ja znam, policija je utvrdila njihov identitet na osnovu dokumenata koje su pronašli u stanu. Kasnije je utvrđeno da oni taj stan nisu iznajmili na dan, kako se pisalo, već da je to stan roditelja stradale djevojke – otkrio je izvor za taj portal.

Kada je primijetio da M. P. ne diše, mladić M. M. je nekoliko puta pokušao da je reanimira do dolaska Hitne pomoći, nakon čega je panično po ulazu, potpuno nag, tražio pomoć. Kada je ekipa na licu mjesta konstatovala smrt djevojke, mladić je počinio samoubistvo skokom kroz prozor u kuhinji. – Ljekari su mu rekli da je ona preminula, a on je bio u bademantilu. Stajao je i gledao šta se dešava. Kada je proglašena smrt M. P., popeo se na stolicu i skočio kroz kuhinjski prozor. Medicinski radnici, koji su prisustvovali ovoj jezivoj situaciji, strčali su niz zgradu u dvorište sa zadnje strane, gdje su mogli samo da konstatuju i njegovu smrt. Prema tvrdnjama sagovornika Blica, u stanu je bilo ilegalnih supstanci.

– Po podu su bile razbacane stvari, prazne flaše, čaše su bile svuda po stanu. Na stolu je stajala kesica s bijelim prahom i vidjeli su se tragovi konzumiranja narkotika, kasnije sam čuo da je to bio kokain. Djevojka je bila potpuno naga na krevetu kada je došla Hitna pomoć – otkriva izvor Blica. Hitna pomoć je po dolasku na lice mjesta pokušala reanimirati djevojku, a zatim je proglašena njena smrt. – Jednom momku iz Hitne pomoći je bilo jako loše zbog cijelog događaja. Na njihove oči mladić je iskočio kroz prozor u djeliću sekunde. Kada je počinio samoubistvo, sva trojica iz ekipe Hitne su munjevitom brzinom sletjeli niz stepenice i izašli ispred zgrade, gdje je njegovo tijelo ležalo na pločniku. Bilo je mnogo krvi, nije mu bilo spasa. Ležao je na stomaku, gol. Nakon nekoliko trenutaka, zgrada je bila puna policije, a stigla su i još jedna kola Hitne pomoći – ispričao je komšija za Blic. M. P. (28) navodno je bila zvijezda sajta za odrasle.