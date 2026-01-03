Ponovo će se razmatrati zahtjev za azil Mirze Gačanina, rođaka vođe narkokartela "Tito i Dino"

Mirza Gačanin (46), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dobio je novu priliku da zatraži azil u Nizozemskoj.
Nizozemski Državni savjet odlučio je da Služba za imigraciju i naturalizaciju (IND) mora ponovo razmotriti njegov zahtjev za azil, koji je ranije odbijen odlukom nadležnog ministra, pišu Nezavisne novine.
Iako je Mirza Gačanin ranije osuđivan za više krivičnih djela, najviša upravna instanca u Nizozemskoj smatra da odbijanje njegovog zahtjeva nije bilo dovoljno obrazloženo te da se njegov slučaj mora ponovo razmotriti.
Podsjećamo, Gačanin je optužen za pripadnost narko-kartelu, trgovinu narkoticima i pranje novca.
Nakon hapšenja u Španiji, zatražio je politički azil u Nizozemskoj kako bi izbjegao izručenje Bosni i Hercegovini. Tom prilikom je na prilično dramatičan način apelovao na nizozemske vlasti, tvrdeći da ne bježi od zatvorske kazne u Nizozemskoj, ali da bi po izručenju BiH bio likvidiran.
Gačanin je naveo da je Bosna i Hercegovina duboko korumpirana te da se zbog toga boji za vlastiti život, jer njegov rođak Edin Gačanin u toj zemlji ima veliki uticaj.
Prema njegovim tvrdnjama, već godinama nije u dobrim odnosima s Edinom, zbog čega strahuje da mu ovaj sprema likvidaciju.
– U Bosni je sve na prodaju, organizovani kriminal ima ogroman uticaj – rekao je Gačanin.
Na pitanje sudije zašto vjeruje da mu Edin želi smrt, Mirza je odgovorio:
– On misli da sam ga označio kao doušnika američke DEA.
Mirza Gačanin je u decembru 2022. godine osuđen na četiri godine zatvora, dok je njegova djevojka Rosa dobila kaznu od godinu i po dana. Međutim, prije izricanja presude, Gačanin je iznenada pobjegao. Nizozemske vlasti su potom raspisale potjernicu, što je kasnije rezultiralo njegovim hapšenjem u Španiji.
Do 2019. godine, Mirza Gačanin je u Bredi živio kao uspješan biznismen. Kupovao je zgrade u centru grada za milione eura, ulagao u luksuzna renoviranja i vozio skupocjene automobile poput “ferarija”, “hamera” i “mercedesa”. Sve se promijenilo nakon što je policija izvršila pretres šest njegovih objekata zbog sumnje u pranje novca.
Istražitelji sumnjaju da je Gačanin prao novac od trgovine drogom za narko-kartel svog rođaka Edina Gačanina, poznatog kao vođu kartela Tito i Dino, koji se dovodi u vezu s velikim krijumčarenjem kokaina iz Perua.