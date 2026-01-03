Ponovo će se razmatrati zahtjev za azil Mirze Gačanina, rođaka vođe narkokartela "Tito i Dino"

Mirza Gačanin (46), porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dobio je novu priliku da zatraži azil u Nizozemskoj.

Nizozemski Državni savjet odlučio je da Služba za imigraciju i naturalizaciju (IND) mora ponovo razmotriti njegov zahtjev za azil, koji je ranije odbijen odlukom nadležnog ministra, pišu Nezavisne novine.

Iako je Mirza Gačanin ranije osuđivan za više krivičnih djela, najviša upravna instanca u Nizozemskoj smatra da odbijanje njegovog zahtjeva nije bilo dovoljno obrazloženo te da se njegov slučaj mora ponovo razmotriti.

Podsjećamo, Gačanin je optužen za pripadnost narko-kartelu, trgovinu narkoticima i pranje novca.

Nakon hapšenja u Španiji, zatražio je politički azil u Nizozemskoj kako bi izbjegao izručenje Bosni i Hercegovini. Tom prilikom je na prilično dramatičan način apelovao na nizozemske vlasti, tvrdeći da ne bježi od zatvorske kazne u Nizozemskoj, ali da bi po izručenju BiH bio likvidiran.

Gačanin je naveo da je Bosna i Hercegovina duboko korumpirana te da se zbog toga boji za vlastiti život, jer njegov rođak Edin Gačanin u toj zemlji ima veliki uticaj.