Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PUKLA SAJLA

Detalji drame na Bjelašnici: Dječak koji je pao na ski stazi teško povrijeđen

O navedenom je obavješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji je naložio da se na licu mjesta narednog dana izvrši uviđaj

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

4.1.2026

Dječak koji je jučer pao sa lifta „BX“ na stazi, zadobio je teške tjelesne povrede.

Kako je „Avaz“ jučer, prvi objavio, incident se desio poslijepodne kada je pukla sajla na liftu.

Kako je jutros potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Policijsta stanica Trnovo oko 15:05 sati je obaviještena da je na lokalitetu Babin Dol, području općine Trnovo, na ski-stazi „BX Lift“ jedno lice zadobilo povrede. 

- Na lice mjesta upućeni policijski službenici koji su po dolasku na lice mjesta potvrdili navode prijave. Tom prilikom malodobno lice je prevezno na KUM-e UKC Sarajevo radi ukazivanja ljekarske pomoći, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u predjelu lijeve noge, te je nakon ukazane ljekarske pomoći zadržan na daljem liječenju – navode iz MUP-a KS

O navedenom je obavješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji je naložio da se na licu mjesta narednog dana izvrši uviđaj, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka mašinske struke. 

# BJELAŠNICA
# DJEČAK
# LIFT
# SKIJANJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.