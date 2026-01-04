Detalji drame na Bjelašnici: Dječak koji je pao na ski stazi teško povrijeđen

Dječak koji je jučer pao sa lifta „BX“ na stazi, zadobio je teške tjelesne povrede.
Kako je „Avaz“ jučer, prvi objavio, incident se desio poslijepodne kada je pukla sajla na liftu.
Kako je jutros potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Policijsta stanica Trnovo oko 15:05 sati je obaviještena da je na lokalitetu Babin Dol, području općine Trnovo, na ski-stazi „BX Lift“ jedno lice zadobilo povrede.
- Na lice mjesta upućeni policijski službenici koji su po dolasku na lice mjesta potvrdili navode prijave. Tom prilikom malodobno lice je prevezno na KUM-e UKC Sarajevo radi ukazivanja ljekarske pomoći, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede u predjelu lijeve noge, te je nakon ukazane ljekarske pomoći zadržan na daljem liječenju – navode iz MUP-a KS
O navedenom je obavješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, koji je naložio da se na licu mjesta narednog dana izvrši uviđaj, uz prisustvo stalnog sudskog vještaka mašinske struke.