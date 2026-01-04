Detalji drame na Bjelašnici: Dječak koji je pao na ski stazi teško povrijeđen

Dječak koji je jučer pao sa lifta „BX“ na stazi, zadobio je teške tjelesne povrede.

Kako je „Avaz“ jučer, prvi objavio, incident se desio poslijepodne kada je pukla sajla na liftu.

Kako je jutros potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Policijsta stanica Trnovo oko 15:05 sati je obaviještena da je na lokalitetu Babin Dol, području općine Trnovo, na ski-stazi „BX Lift“ jedno lice zadobilo povrede.