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PROBLEMI U SAOBRAĆAJU

Klizava cesta kod Maglaja: Automobil završio u kanalu i uzrokovao ogromne gužve

Nadležne službe se očekuju na terenu, a apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da, ukoliko ne moraju, odgode putovanje

Auto sletilo u kanal. Facebook

D. H.

4.1.2026

Udes prije Maglaja izazvao je velike probleme u saobraćaju, nakon što je jedno vozilo sletjelo u kanal pored ceste. Prema informacijama s terena, kolovoz je prekriven snijegom i nečišćen, a uslovi vožnje izuzetno su teški.

Kako se vidi na fotografiji, automobil je zbog klizavog puta izgubio kontrolu i završio van kolovoza, dok se ostala vozila otežano kreću ovom dionicom. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, smanjenje brzine i prilagođavanje vožnje zimskim uslovima, jer je cesta na pojedinim dijelovima prava mećava.

Nadležne službe se očekuju na terenu, a apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da, ukoliko ne moraju, odgode putovanje dok se stanje na cestama ne popravi.

# NESREĆA
# MAGLAJ
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