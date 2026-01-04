Klizava cesta kod Maglaja: Automobil završio u kanalu i uzrokovao ogromne gužve

Udes prije Maglaja izazvao je velike probleme u saobraćaju, nakon što je jedno vozilo sletjelo u kanal pored ceste. Prema informacijama s terena, kolovoz je prekriven snijegom i nečišćen, a uslovi vožnje izuzetno su teški.

Kako se vidi na fotografiji, automobil je zbog klizavog puta izgubio kontrolu i završio van kolovoza, dok se ostala vozila otežano kreću ovom dionicom. Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, smanjenje brzine i prilagođavanje vožnje zimskim uslovima, jer je cesta na pojedinim dijelovima prava mećava.

Nadležne službe se očekuju na terenu, a apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da, ukoliko ne moraju, odgode putovanje dok se stanje na cestama ne popravi.