Kod 46-godišnjaka u Prozor-Rami pronađeni droga i oružje

Zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz čl. 238 st. 1 KZ F BiH, „Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“ iz čl. 371 st. 1 i „Neovlaštena nabava, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ iz čl. 65 Zakona o oružju i municiji HNK jučer je u Prozor/Rami uhapšen M.B. (46), potvrđeno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Naime, postupajući po depeši Policijske uprave Široki Brijeg te po usmenoj naredbi Općinskog suda u Širokom Brijegu , a s ciljem pronalaska predmeta koji potiču iz krivičnog djela „Teška krađa“ iz člana 287. stav 1. KZ F BiH, koje je pričinjeno na području Širokog Brijega, policijski službenici Policijske stanice Prozor/Rama, Odjeljenja kriminalističke policije PU Konjic i Odjeljenja kriminalističke policije PU Široki Brijeg, su tokom jučerašnjeg dana izvršili pretres porodične kuće i pratećih objekata M. B. u Prozor/Rami.

Kako je jutros rečeno iz MUP-a HNK, izvršenim pretresom pronađene su i izuzete tri manje PVC prozirne folije u kojima se nalazi bijela praškasta materija koja asocira na opojnu drogu Speed, jedna veća PVC kesica u kojoj se nalazi bijela praškasta materija koja asocira na opojnu drogu Speed, jedna siva metalna kutijica s natpisom „Spanish seeds“ u kojoj se nalazi bijela praškasta materija koja asocira na opojnu drogu Speed, jedna plastična slamčica dužine šest cm, pet grumenova zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu Marihuana te jedna manja PVC prozirna folija u kojoj se nalazi bijela praškasta materija koja asocira na opojnu drogu Speed.

Također, pronađeni su mobilni telefon, digitalna vaga, pištolj marke M57, cal. 7,62 mm s okvirom s pet pripadajućih metaka u crnoj platnenoj futroli, mali platneni neseser s tragovima zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu Marihuanu, puška M48A sa dva metka cal. 7,9 × 57 mm, jedna manja PVC vrećica s bijelom praškastom materijom koja asocira na opojnu drogu Speed, metalna siva kutija u kojoj se nalazi neutvrđena količina zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu Marihuanu, PVC prozirna vrećica u kojoj se nalazi neutvrđena količina zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu Marihuanu.

Uz to, policija je tokom pretresa pronašla i okvir za pušku s četiri komada malokalibarske municije, malokalibarsku pušku TORRO 22 s optikom i baterijom, zračnu pušku TYTAN bez serijskog broja s optičkim nišanom Theta Optics, digitalnu vagu, sedam okvira za automatsku pušku AK-47, 72 komada metaka 7,62 × 39 mm, te malu staklenku s 19 komada malokalibarskih metaka.

- Nad navedenim licem provedena je kriminalistička obrada, a dalje mjere i radnje poduzimaju se pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Mostar – Područni ured Konjic -naveli su iz MUP-a HNK.