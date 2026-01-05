Banjalučka policija u pet dana uhapsila devet osoba zbog narkotika

Banjalučka policija u proteklih pet dana uhapsila je devet osoba zbog krivičnih djela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe narkotika.

Kako je saopšteno iz PU Banja Luka, Z.P. i N.H. iz Banja Luke uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet droga te nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

- Po naredbi Osnovnog suda u Banjoj Luci izvršeni su pretresi na tri lokacije, pri čemu je pronađena i oduzeta vaga za precizno mjerenje, automatska puška sa okvirom i municijom te drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela - saopštila je PU Banja Luka.

Zbog prekršaja, odnosno posjedovanja narkotika uhapšeni su S.M., N.P. i N.R., svi iz Banja Luke, B.Č. iz Crne Gore i D.D. iz Austrije.

- Kod S.M. i D.D. pronađen i oduzet je bijeli prah nalik kokainu, a kod N.P., N.R. i B.Č. pronađena i oduzeta marihuana - navode iz policije.

Dodaju da su M.R. i D.Š., oba iz Banja Luke, uhapšeni jer su prilikom saobraćajne kontrole odbili testiranje na prisustvo droge u organizmu.