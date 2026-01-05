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BIHAĆ

Vozač koji je učestvovao u nesreći u kojoj je poginuo mladić: Njegov prijatelj bježao od policije i vozio 150 km na sat

Ja sam izlazio na raskrsnicu, s tim da semafor nije radio, pogledao sam desno, lijevo u mom vidokrugu nije bilo drugih vozila, rekao je

Adem Jušić. Facebook/Crna Hronika

M. Až.

5.1.2026

Nakon saobraćajne nesreće kod Bakšaiškog mosta u Bihaću, u kojoj je smrtno stradao mladi Adem Jušić, na Facebooku se oglasio vozač drugog vozila koje je učestvovalo u sudaru. 

- Ja sam Kemal Miskić vozač drugog vozila (golf 4) koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je smrtno stradao Adem Jušić. Tokom nesreće te večeri semafori na raskrsnici nisu radili. Ja sam izlazio na raskrsnicu, s tim da semafor nije radio, pogledao sam desno, lijevo u mom vidokrugu nije bilo drugih vozila. Taman kad sam krenuo izaći drugo vozilo marke golf 7 (bijeli) kojim je upravljao Adijan Ramakić, u kojem se nalazio Adem Jušić (sjedio nazad), Harun Konjević (suvozač), Merim Mulalić koji je sjedio na zadnjem sjedištu pored Adema Jušića, je udario u moje vozilo (naprijed, u ćošak vozila) nenormalno velikom brzinom.

Kad se desila saobraćajka sat na mom autu je zakucao na 30 i ostao tako, što vam tvrdi da nisam ni krenuo kako treba, udar se desio. Pored toga vozilo kojim je upravljao Adijan Ramakić je bilo u bjegstvu od policije, jer je prije toga prošao na prijašnjem semaforu kroz crveno svjetlo.

Prilikom udara navedeni Adijan je vozio brzinom od 150 km/h gdje je dozvoljena brzina kretanja 50 km/h. Tokom uviđaja dotični Merim Mulalić je pokušao da pobjegne sa mjesta nesreće. Tokom uviđaja meni nije dozvoljeno da vidim svoje auto i da prisustvujem uviđaju.

Majka (mati) navedenog Adijana Ramakića je prisustvovala svo vrijeme uviđaju i pričala s policijom. I bila u njihovom autu. Od saobraćajne nesreće do završetka uviđaja bila je prisutna, a nakon toga i u bolnici.

Ovo govorim javno, jer navedena gospođa radi u sudu i pokušavaju zataškati pravu istinu i krivnju svaliti na mene. Zašto se nigdje ne spominje bahati vozač i nedozvoljena brzina?

Zašto se istraga vodi od pola?

Zašto se ne priča od početka?

Zašto se ne smije pričati o tome jer navodno to remeti tok istrage? Koje istrage ako se ne govori od početka i kako je bilo? Zašto svjedoci šute i kriju, zataškavaju kako je došlo do saobraćajne nesreće?

Zašto prijatelji od Adema ne kažu istinu, je li se boje nekog ili žele samo doktora okriviti, a vozača zaštititi jer im je to prijatelj? - napisao je.

# BIHAĆ
# ADEM JUŠIĆ
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