Uznemirujuće / Objavljujemo snimak nesreće nakon koje je poginuo Adem Jušić: Njegov prijatelj vozio velikom brzinom

U Bihaću je od posljedica saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći preminuo Adem Jušić (22).

On je preminuo u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, a njegova porodica je optužila ljekara za neblagovremenu reakciju koja je rezultirala smrću.

U nedjelju su održani i protesti zbog smrti mladića, a nakon svega se oglasio i Kemal Miskić, koji je upravljao drugim vozilom koje je učestvovalo u nesreći. Kazao je da tu noć nisu radili semafori te da je vozilom u kojem se nalazio Jušić upravljao Adijan Ramakić, koji je bježao od policije zbog ranijeg prekršaja u saobraćaju. Naveo je da je Ramakić vozio 150 km/h te da se pokušava skrenuti pažnja s Jušićevog prijatelja na njega i doktore.