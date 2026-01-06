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BIHAĆ

Uznemirujuće / Objavljujemo snimak nesreće nakon koje je poginuo Adem Jušić: Njegov prijatelj vozio velikom brzinom

U nedjelju su održani i protesti zbog smrti mladića, a nakon svega se oglasio i Kemal Miskić, koji je upravljao drugim vozilom koje je učestvovalo u nesreći

Saobraćajna nesreća. Avaz

Piše: Sedin Spahic

6.1.2026

U Bihaću je od posljedica saobraćajne nesreće u novogodišnjoj noći preminuo Adem Jušić (22).

On je preminuo u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, a njegova porodica je optužila ljekara za neblagovremenu reakciju koja je rezultirala smrću.

U nedjelju su održani i protesti zbog smrti mladića, a nakon svega se oglasio i Kemal Miskić, koji je upravljao drugim vozilom koje je učestvovalo u nesreći.

Kazao je da tu noć nisu radili semafori te da je vozilom u kojem se nalazio Jušić upravljao Adijan Ramakić, koji je bježao od policije zbog ranijeg prekršaja u saobraćaju. Naveo je da je Ramakić vozio 150 km/h te da se pokušava skrenuti pažnja s Jušićevog prijatelja na njega i doktore.

Inače, Jušić se nalazio u vozilu Golf 7 bijele boje koje je, sudeći po snimku, evidentno vozilo brže od ograničenja, a na osnovu samog snimka teško je procijeniti o kojoj brzini je riječ.

Također, je istinita tvrdnja Miskića da nisu radili semafori, jer na snimku se vidi da je žuta boja na semaforu bila prisutna sve vrijeme.

S druge strane, evidentno je da je Miskić oduzeo prvenstvo prolaza.

Podsjećamo, Tužilaštvo USK je formiralo predmet zbog smrti mladića, a mi u interesu javnosti objavljujemo snimak.

# BIHAĆ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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