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SARAJEVO

Saobraćajna nesreća na Skenderiji: Otežan saobraćaj u ulici Hamze Hume

U nesreći nije bilo povrijeđenih, ali je na vozilima nastupila materijalna šteta

MUP KS. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

6.1.2026

U sarajevskom naselju Skenderija, u ulici Hamze Hume, večeras je došlo do saobraćajne nesreće zbog koje je saobraćaj privremeno otežan.

U nesreći nije bilo povrijeđenih, ali je na vozilima nastupila materijalna šteta.

Policijski službenici izašli su na teren i obavili uviđaj, a saobraćaj se u ovom dijelu grada odvijao usporeno.

Jedna saobraćajna traka bila je privremeno blokirana, zbog čega su se formirale kraće kolone vozila.

Vozačima se savjetuje oprez i strpljenje, posebno u večernjim satima kada je promet u centru grada pojačan.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
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