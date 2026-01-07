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NEZAKONITO BORAVILE

Uhapšene tri Kineskinje koje su se bavile prostitucijom

Nakon prikupljenih obavještenja, lica su lišena slobode zbog počinjenog prekršaja

Prostitucija. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

7.1.2026

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, su operativnim radom na terenu a preduzimajući mjere i radnje na otkrivanju, sprječavanju i suzbijanju nezakonitih aktivnosti, prekršaja i svih oblika seksualne eksploatacije, u dijelu grada City kvart, identifikovali i u jednom stanu locirali tri ženska lica koja su se bavila pomenutim aktivnostima - H.H. (42), Z.D. (40) i G.H. (43), državljanke Narodne Republike Kine.

Nakon prikupljenih obavještenja, lica su lišena slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 27 Zakona o javnom redu i miru – prostitucija na javnom mjestu ili radnje koje podstiču na prostituciju i sprovedena na dalju nadležnost Sudu za prekršaje u Podgorici.

Imajući u vidu da su kineske državljanke nezakonito boravile na teritoriji Crne Gore, njima su od strane policijskog inspektora za strance izrečene represivne mjere - donijeta rješenja o povratku sa rokom napuštanja Crne Gore do 14. januara 2026. godine. Istovremeno, ovim licima je izrečena i zabrana ulaska u Crnu Goru u trajanju od tri godine.

Uprava policije Crne Gore će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti preventivno i represivno djelovanje u cilju suzbijanja ovakvih pojava, zaštite crnogorskih građana, ljudskog dostojanstva, sigurnosti svih žrtava najtežih oblika eksploatacije, kao i očuvanja javnog reda i mira, saopćeno je iz policije. 

# PROSTITUCIJA
# CRNA GORA
# KINESKINJE
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