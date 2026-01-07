Uhapšene tri Kineskinje koje su se bavile prostitucijom

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, su operativnim radom na terenu a preduzimajući mjere i radnje na otkrivanju, sprječavanju i suzbijanju nezakonitih aktivnosti, prekršaja i svih oblika seksualne eksploatacije, u dijelu grada City kvart, identifikovali i u jednom stanu locirali tri ženska lica koja su se bavila pomenutim aktivnostima - H.H. (42), Z.D. (40) i G.H. (43), državljanke Narodne Republike Kine.

Nakon prikupljenih obavještenja, lica su lišena slobode zbog počinjenog prekršaja iz člana 27 Zakona o javnom redu i miru – prostitucija na javnom mjestu ili radnje koje podstiču na prostituciju i sprovedena na dalju nadležnost Sudu za prekršaje u Podgorici.

Imajući u vidu da su kineske državljanke nezakonito boravile na teritoriji Crne Gore, njima su od strane policijskog inspektora za strance izrečene represivne mjere - donijeta rješenja o povratku sa rokom napuštanja Crne Gore do 14. januara 2026. godine. Istovremeno, ovim licima je izrečena i zabrana ulaska u Crnu Goru u trajanju od tri godine.

Uprava policije Crne Gore će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti preventivno i represivno djelovanje u cilju suzbijanja ovakvih pojava, zaštite crnogorskih građana, ljudskog dostojanstva, sigurnosti svih žrtava najtežih oblika eksploatacije, kao i očuvanja javnog reda i mira, saopćeno je iz policije.