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KRVAVI BOŽIĆ

Tinejdžer ubijen u kafani: Ubica mu zabio nož u vrat i pobjegao

Preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu prema bolnici

Tinejdžer ubijen u kafani. Društvene mreže/Blic

M. Až.

7.1.2026

Težak zločin potresao je Tovariševo kod Bačke Palanke, gdje je u jednom ugostiteljskom objektu ubijen mladić star 18 godina.

Ubistvo se dogodilo oko 3 sata ujutro, a prema dostupnim informacijama, mladić je zadobio ubodnu ranu u predjelu vrata. Preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu prema bolnici. Svjedoci navode da je incidentu prethodila svađa.

Kako prenosi Blic, osumnjičeni za ovo krivično djelo i dalje se nalazi na slobodi, dok je u Tovariševu pojačano prisustvo policije.

Svjedoci događaja ispričali su da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka". Prema njihovim riječima, muzika je iznenada prestala, nakon čega su vidjeli mladića kako se drži za vrat.

# SRBIJA
# UBISTVO
# BAČKA PALANKA
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