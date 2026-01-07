Pronađeno beživotno tijelo Cvijana Simića iz Italije, policija ga izvukla iz močvare

Beživotno tijelo mladića Cvijana Simića iz Italije, za kojim je na području Banje Luke trajala višednevna potraga, pronađeno je danas u mjestu Surjan.

Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, Policijske uprave Banja Luka i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova prilikom pretresa terena u Surjanu, u opštini Mrkonjić Grad, otkrili su beživotno tijelo muške osobe.

Iz policije navode da je tijelo pronađeno u močvari pored rijeke Vrbas.

Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, uviđaj na licu mjesta obavili su policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković".

Identifikacijom beživotnog tijela potvrđeno je da se radi o C.S. iz Italije, čiji je nestanak prijavljen 4. januara 2026. godine Policijskoj upravi Banja Luka.

Naložena je obdukcija tijela, koja će biti izvršena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjoj Luci.

Brat preminulog mladića, Kosta Simić, koji je danima organizovao potragu, oprostio se od svog brata na društvenim mrežama riječima: "Ljubavi moja, počivaj u miru".