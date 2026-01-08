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POZNAT IDENTITET

Odmor se pretvorio u pakao: Muškarac iz BiH pronađen mrtav sa suprugom na Arubi

Prema izvještajima s Arube, slučaj se vodi kao ubistvo–samoubistvo

Hotel gdje se desila tragedija. Instagram.com/stregisarub

A. O.

8.1.2026

Policija na Arubi započela je istragu nakon što je prije tri dana ispred hotela Sveti Regis (St. Regis) pronađeno tijelo B. Jozića, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Nakon toga, policijski službenici su izvršili pregled njegove hotelske sobe, gdje su zatekli još jedan potresan prizor, jer je unutra pronađeno i beživotno tijelo njegove supruge.

Prema izvještajima s Arube, slučaj se vodi kao ubistvo–samoubistvo. Žrtve su identifikovane kao B. Jozić i C. Jozić, stanovnici SAD-a koji su na Arubi boravili u turističkoj posjeti.

Prvi nalazi ukazuju na to da je B. Jozić skočio s balkona visokog hotela i smrtno stradao. Policija sumnja da je supruga ubijena prije skoka, ali za sada nema pouzdane potvrde da je upravo suprug odgovoran za njenu smrt.

Policijska uprava Arube saopćila je da je reagovala po dojavi da je muškarac pao s balkona hotela Sveti Regis, koji se nalazi u mjestu Noord.

Bez znakova života

Dolaskom na lice mjesta utvrđeno je da muškarac ne daje znakove života, nakon čega je proglašen mrtvim. Istragom je zaključeno da je pao s posljednjeg sprata hotela.

Nakon pronalaska tijela žene, policija je ovaj tragični događaj opisala kao „žalostan i neuobičajen slučaj.“

U naknadnom saopćenju navedeno je da je B. Jozić imao 45 godina i da je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, dok je njegova supruga C. Jozić imala 52 godine i bila porijeklom s Filipina.

Došli na odmor

Američki magazin Ljudi (People) navodi da je riječ o bračnom paru koji je u saveznoj državi Ilinois vodio teretanu. 

Također se ističe da su imali zajednički profil na društvenoj mreži Facebook, gdje su prethodnih dana objavili više fotografija s Arube. Prema dostupnim informacijama, ostrvo su posjetili turistički kako bi obilježili novogodišnje praznike.

Mediji navode da se istraga o ovom slučaju nastavlja.

# ARUBA
# TIJELA
# POLICIJA
# BIH
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