Žena koju je ubilo drvo na Grbavici je Majda Elzner

Majda Elzner je majka dvoje djece na koju je u ponedjeljak dok je išla na posao palo drvo pod teretom snijega i ubilo je, saznaje „Avaz“.

Sahrana će se obaviti u subotu, 10. januara u 12 sati, na Gradskom groblju „Vlakovo“.

Izgubila je život nakon što se na nju obrušilo ogromno stablo bora, visoko više od deset metara. U trenutku kada je, kao i bezbroj puta ranije, prolazila Grbavicom, sudbina je bila nemilosrdna. Teško stablo se iznenada srušilo, ostavljajući Majdu s teškim, po život opasnim povredama glave. Hitna pomoć ju je odmah prevezla na Kliniku urgentne medicine, gdje su ljekari satima pokušavali spasiti njen život.

Nažalost, borba je izgubljena. Majda je podlegla povredama, ostavljajući iza sebe neutješnu porodicu, prijatelje i zajednicu koja je je i danas šokirana.

Ova tragedija ponovo otvara bolna pitanja o sigurnosti javnih prostora, održavanju gradskog zelenila i odgovornosti institucija.

Nakon Majdine smrti podnesena je krivična prijava protiv odgovornih osoba u Općini Novo Sarajevo, nadležnih kantonalnih preduzeća, kao i protiv NN lica.