Osoba iz Čelinca uhapšena zbog više prekršaja, zabilježeno i ometanje policajaca

Policijski službenici Policijske stanice (PS) Čelinac uhapsili su 6. januara osobu inicijala S. P. iz Čelinca zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru te Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Prilikom vršenja uviđaja na mjestu nesreće koja se dogodila oko 12:15 sati u Čelincu, S. P. je nepozvan došao na mjesto događaja te vrijeđao i ometao policijske službenike prilikom vršenja službenih radnji.

Zatim se oglušio o izdato naređenje policijskih službenika.

U policijskom izvještaju se navodi da je potom naglo startovao putničko vozilo i udaljio se, ali je ubrzo zaustavljen i uhapšen.

Odbio je da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu.

O svemu navedenom je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Kotor Varoši te slijedi podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja.