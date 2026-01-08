Nakon odsluženja kazni: Ove godine na slobodi Mevlid Jašarević i Alisa Mutap-Ramić

Brojni zatvorenici ove godine napustit će svoje zatvorske ćelije i ugledati svjetlost dana napolju, nakon što su odslužili svoje dugotrajne kazne zatvora. Tu se ubrajaju brojna imena koja su obilježila kriminalni dosje u Bosni i Hercegovini. Teroristički napad Među njima je i svakako dobro poznat Mevlid Jašarević, koji je bio pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu.

Mevlid Jašarević . Avaz Mevlid Jašarević . Avaz

On bi trebao ove godine u septembru izaći na slobodu iz zatvora u Vojkovićima, gdje odslužuje i dalje svoju kaznu. Tokom ovog napada, Jašarević je iz automatske puške ispalio 105 metaka, prilikom čega je ranio policajca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela (DKPTBiH) Mirsada Velića. Ovaj nemili događaj se desio 28. oktobra 2011. godine. Još jedno zvučno ime, poznato javnosti je, ustvari, nadimak „Hadžija“, a riječ je o Fikretu Hadžiću koji je smješten u Kazneno-popravnom zavodu Zenica.

Hadžić: Služi kaznu u KPZ-u Zenica . Hayat TV Hadžić: Služi kaznu u KPZ-u Zenica . Hayat TV

On svoju kaznu odslužuje zbog trostrukog ubistva i pokušaja ubistva počinjenih početkom 2000-ih. Kako je tvrdio u brojnim intervjuima, on je, navodno, bio maltretiran od članova jedne porodice, gdje im je na kraju i mučki presudio. Tri muškarca je ubio, a riječ je o ocu i sinu, Osmanu i Bahriji, te Kudumu Kasumoviću. Četvrti član te porodice se spasio tako što je pobjegao. „Hadžija“ je osuđen na 23 godine zatvora, a zidine KPZ-a Zenica bi trebao napustiti 1. maja 2026. godine. Zločin protiv čovječnosti Ove godine na slobodu bi trebala izaći i Alisa Mutap-Ramić, bivša djevojka ubijenog Dženana Memića.

Mutap-Ramić: Dala lažni iskaz . Avaz Mutap-Ramić: Dala lažni iskaz . Avaz

Podsjetimo da je ona pravosnažno osuđena na dvije i po godine zatvora. Ona je 20. maja 2024. godine stupila na izdržavanje svoje kazne, koju, prema posljednjim informacijama, izdržava u KPZ-u Kula u Istočnom Sarajevu. Alisa Mutap-Ramić pravosnažno je osuđena u aprilu 2024. godine za davanje lažnog iskaza koji se odnosi na okolnosti stradanja njenog tadašnjeg momka Dženana, koji je stradao 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži. Očekuje se da će odbrana Mutap-Ramić podnijeti zahtjev da se ona pusti na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. Puni istek kazne bi bio u novembru 2026. godine. Ako se uslovni otpust odobri, Alisa bi na slobodu mogla izaći znatno ranije, vjerovatno već u prvoj polovini 2026. godine. Podsjećamo, istragu u predmetu „Dženan Memić“ preuzela je Federalna uprava policije. Monstrum iz Foče Dragoljub Kunarac početkom ove godine izlazi na slobodu.

Kunarac: Silovao i djevojčice . Screenshot / YouTube Kunarac: Silovao i djevojčice . Screenshot / YouTube