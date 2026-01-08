Uhapšen muškarac koji je na Stupu pretukao pripadnika MUP-a KS dok je bio s maloljetnim djetetom

U sarajevskom naselju Stup sinoć je došlo do incidenta kada je muškarac napao pripadnika Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), koji je zadobio teške tjelesne povrede.

Do incidenta je došlo u večernjim satima, oko 18:25, a slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Ilidža.

U trenutku napada povrijeđeni pripadnik MUP-a KS nije bio na službenoj dužnosti, ali se nalazio u društvu maloljetnog djeteta.

Napadač je pobjegao s lica mjesta, no kasnije je, u 22:00 sata, uhapšen. Uhapšen je N.M. (1993.) zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uhapšeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.