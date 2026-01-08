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SARAJEVO

Uhapšen muškarac koji je na Stupu pretukao pripadnika MUP-a KS dok je bio s maloljetnim djetetom

Uhapšen je N.M. (1993.) zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda

MUP KS: Uhapšen napadač. MUP KS (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

8.1.2026

U sarajevskom naselju Stup sinoć je došlo do incidenta kada je muškarac napao pripadnika Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), koji je zadobio teške tjelesne povrede.

Do incidenta je došlo u večernjim satima, oko 18:25, a slučaj je prijavljen Policijskoj upravi Ilidža.

U trenutku napada povrijeđeni pripadnik MUP-a KS nije bio na službenoj dužnosti, ali se nalazio u društvu maloljetnog djeteta.

Napadač je pobjegao s lica mjesta, no kasnije je, u 22:00 sata, uhapšen. Uhapšen je N.M. (1993.) zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uhapšeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.

# NAPAD
# STUP
# SARAJEVO
# MUP KS
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